Más de 700 iniciativas y proyectos han sido llevados a cabo por LALIGA y los clubes desde la temporada 2015/16 para erradicar la violencia y el racismo dentro y fuera de los terrenos de juego. El objetivo de todos ellos no es otro que el de fomentar una sociedad inclusiva y tolerante desde la base, gracias a la educación, la prevención y la actuación. Precisamente estos tres son los pilares de LALIGA VS, el proyecto de LALIGA y los clubes que busca inspirar y sensibilizar a los aficionados a través de los valores del fútbol para, juntos, lograr construir una sociedad libre de odio.

LALIGA VS nace con una doble misión, dar altavoz a la labor que LALIGA y los clubes llevan a cabo de forma continuada desde hace más de ocho años para lograr una sociedad más tolerante y servir como motor para la creación de nuevas iniciativas que ayuden a acabar con la violencia en la sociedad tanto en el seno de los clubes como de la mano de otras instituciones y ligas, como Asobal o LNFS y con colectivos como Aficiones Unidas.

Ocho años de pasos hacia adelante

Durante casi una década, tanto LALIGA como los clubes han llevado a cabo cientos de proyectos que hoy se recogen en LALIGA VS. Algunos de ellos se repiten de forma regular, como las charlas y formaciones que se realizan desde el departamento de Integridad y Seguridad de LALIGA o el proyecto Futura Afición de FUNDACIÓN. En total, en este tiempo se han impartido más de 150 formaciones a los clubes a jugadores de canteras, estudiantes, entrenadores o miembros del Cuerpo Nacional de Policía, entre otros.

Otras iniciativas tienen un carácter permanente, como el lanzamiento de MOOD, el Monitor para la Observación del Odio en el Deporte en redes sociales, que permite medir la conversación y saber cuál es el grado de violencia que impera en las redes. En la actualidad, el último índice MOOD arrojado por la herramienta (jornada 15) es de 5,4 sobre 10, el más bajo de la temporada. Esta cifra pone de manifiesto que la conversación en redes sociales está tornando semana a semana a una más respetuosa y tolerante, fruto entre otras cosas de las acciones de sensibilización realizadas por LALIGA y los clubes.

También se han materializado algunas iniciativas puntuales, pero de alto impacto, como las que se llevaron a cabo a comienzos de esta temporada en los campos de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION, cuando se entregaron brazaletes de LALIGA VS a capitanes de los clubes, aficionados en las gradas y a jugadores de LALIGA GENUINE. O la inclusión de soportes de prevención en estadios con códigos QR que invitaban a los aficionados a reportar cualquier acto violento o de odio que pudieran presenciar.

Son proyectos que los clubes han contribuido a llevar por toda la geografía española. En los últimos cinco años, por ejemplo, los equipos de LALIGA han desarrollado 44 iniciativas encaminadas a frenar el discurso de odio. Algunas de ellas se recogen en el marco de LALIGA VS Racismo, como el proyecto VCF World, llevado a cabo por el Valencia CF en pos de acabar con la discriminación y los insultos racistas. Otros han sido concebidos para frenar la homofobia dentro y fuera de los campos de fútbol, como la jornada contra la LGTBI-fobia organizada por el FC Barcelona. Y otras pretenden frenar el odio, como We love football del Atlético de Madrid. Todas ellas tienen cabida en LALIGA VS, esta plataforma creada, entre otras razones, para darles visibilidad.

Desde que en 2015 se comenzaran a denunciar ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, así como ante el Comité de Competición de la RFEF los cánticos violentos que se oyen en los estadios de fútbol profesional, el departamento de Legal y de Integridad y Seguridad de LALIGA ha alcanzado las 505 denuncias por estos hechos.

Además de estas denuncias, desde que el año pasado se pusiera en marcha el buzón de reporte de actos violentos de LALIGA, han sido tres las denuncias que se están estudiando e investigando por parte de los departamentos de Legal e Integridad y Seguridad de LALIGA. Este hecho pone de manifiesto la importancia de que los aficionados y la sociedad en general se sumen al proyecto y contribuyan a la erradicación del odio y la violencia en el deporte y fuera de este.

En paralelo a la ejecución de todas estas iniciativas, LALIGA ha solicitado formalmente que se proceda a la modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del deporte, para poder tener competencias en la materia.

Campaña navideña para invitar a inspirar a los más pequeños

Como parte de las acciones de prevención y sensibilización de LALIGA VS se ha desarrollado una campaña de concienciación para que los aficionados que acuden cada fin de semana a los estadios sean conscientes de que cada gesto tiene consecuencias entre los más pequeños.

Como este proyecto se seguirán llevando a cabo otros tantos desde el seno de los clubes como desde LALIGA, siempre con el objetivo de conseguir una sociedad libre de odio y violencia.