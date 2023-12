La temporada pasada, este mismo texto, el que presentaba la última jornada de la fase de grupos de la Champions, era un drama para el fútbol español. Se llegó a esa fecha con el Barcelona, el Atlético y el Sevilla ya eliminados, con el Real Madrid ya confirmado como único club de LaLiga en octavos de final, un hito sin precedentes en España.

La realidad, por fortuna, es muy distinta. Con la salvedad del Sevilla, al que solo le queda la pelea por la Europa League, el Madrid, el Barça, el Atlético y la Real Sociedad encaran esta última jornada de la fase de grupos de la Champions con la clasificación ya garantizada. Los blancos son incluso primeros de grupos de manera matemática, posición de privilegio por lo que aún deben pugnar los otros tres españoles clasificados: con un empate lo conseguirán.

La Real busca la primera plaza ante el Inter

Este martes, además del intrascendente Unión Berlín-Real Madrid (Nápoles y Braga se jugarán entre ellos la otra plaza del grupo de los blancos), el Sevilla y la Real disputan sus últimos partidos. Los donostiarras se juegan el liderato del grupo en el Giuseppe Meazza. Siempre que no pierdan con el Inter, conseguirán su objetivo. Lo harán sin Brais Méndez e Igor Zubeldia, dos titulares indiscutibles que cayeron lesionados este fin de semana en Villarreal.

El Sevilla, por su parte, debe ganar en Lens para conseguir el consuelo de la tercera plaza y acceder a la Europa League. En caso de empate o derrota, no jugarán más en Europa esta temporada. Un partido, además, que viene aderezado de polémica, tras la decisión de las autoridades francesas de no permitir el desplazamiento de aficionados sevillistas, en consonancia con la medida adoptada en la Ligue 1 por la proliferación de actos.

"¿Cómo vamos a hacer los Juegos Olímpicos si no podemos acoger a 300 sevillistas en nuestro suelo?", se preguntó este lunes el entrenador del Lens, Franck Haise, quien censuró también lo tardío de la prohibición: "El sorteo se produjo a finales de agosto. Los fans de Sevilla, entre 300 y 400, han organizado un viaje y a última hora les decimos, 'no vengáis, porque hay algunos problemas'". "Nos parece una atrocidad que el día antes se prohíba a 300 aficionados ver a su equipo", dijo, por su parte, el presidente del Sevilla, Pepe Castro.

Un problema más para un equipo que lleva semanas a la deriva. Desde que Diego Alonso sustituyó a José Luis Mendilibar, el Sevilla no ha sido capaz de ganar un solo partido en LaLiga ni en la Champions. Un nuevo fracaso convertiría en insostenible la ya discutidísima continuidad del entrenador uruguayo. "Tengo la tranquilidad de saber que estoy respaldado, sobre todo por los jugadores dentro del campo", expresó Alonso este lunes, tras asegurar que también siente la confianza de la dirección deportiva y la del presidente.

Un United-Bayern dramático

La emoción del día, más allá de los partidos con equipos españoles involucrados, se concentrará en el Manchester United-Bayern. Los alemanes se desplazan a Old Trafford como primeros de grupo, pero los ingleses se lo juegan todo... y ni siquiera dependen de sí mismos. Cierran su grupo con cuatro puntos, uno menos que Copenhague y Galatasaray, que juegan entre ellos. Dicho de otro modo, la única combinación que les permitirá seguir en la Champions es que ganen al Bayern y el partido que se disputa en Dinamarca acabe en empate.

Y, como en el caso del Sevilla, un fracaso echaría sal a una herida muy abierta. Erik Ten Hag no consigue que su Manchester United sea regular, cosechando pifias tan clamorosas como el 0-3 encajado este fin de semana contra el Bournemouth de Andoni Iraola. Han pasado ya cuatro temporadas desde su última participación en los cuartos de final de la Champions, una racha impropia de su historia, pero que no es capaz de quebrar el club de Old Trafford en la última década.

Barça y Atlético, el miércoles

El miércoles será el turno para el Barcelona y el Atlético, dos equipos que salvaron con apuros en la jornada anterior sendos 'match balls' contra el Oporto y el Feyenoord, respectivamente, y que en esta última jornada pugnarán por defender la primera plaza de sus grupos ante Amberes y Lazio.

Estarán, en todo caso, sí o sí en los octavos de final, algo que de momento no puede decir el PSG. Los parisinos están obligados a ganar como visitante a un Dortmund ya clasificado para no tener que depender del resultado del otro partido del grupo, el Newcastle-Milan, con ambos conservando opciones de clasificación.