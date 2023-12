El Sárdoma despide el año con derrota y generando una montaña de dudas. Porque recibir dos goles en los primeros minutos de cada tiempo, una por salida de Olalla a por uvas -además de que la línea defensiva se encontraba en una realidad virtual-, otra por absurda pérdida de balón, dice muy poco de su preparación de partidos, de su mentalidad y de su mentalización.

El equipo vigués pagó muy caro el regalo inicial ante la ex mosense “Lu” Bouzón a pase de Claudia Blanco y acabó de rematarla con el 2-0. Aroa Caño, una pesadilla y siempre desequilibrante, generó todo el peligro, Olalla no atrapó, el balón quedó suelto, Jimena no fue contundente a la hora de despejar y Caño le robó la cartera para ceder atrás y que Blanco marcase de excelente chut. La endeblez defensiva viguesa, pasmosa. Sin “Cata” dos Santos, lesionada en el partido anterior, lo incomprensible fue la salida sin rigor defensivo de las pupilas que entrenan Toni Martínez y “Chicho” Val. Ni amarrar ni tantear al rival, una desgracia.

Lo positivo del once visitante es su capacidad para generar situaciones de gol. Tiene tanto potencial que sus groseros errores atrás a veces quedan camuflados,. Albiol, con un potente lanzamiento de falta directa lejana, casi sorprende a Alba Fuertes (min. 6). Luego, se peleó con el larguero (min. 43), en un chut al travesaño, en la acción anterior al 2-1: saque de portería corto, cabezazo direccionado de la medular sardomista para que la velocidad de Elisa Gonzalo pusiese el balón en la base del poste primero y, en segundo remate, en la red. Había partido.

Sin embargo, un error de María Calvar en propio campo permitía a Bouzón asistir a Aroa para que, llegando desde la izquierda, fusilase el 3-1. Otra vez todo el esfuerzo al garete. Tras saque de esquina y revolverse con habilidad en el área pequeña, colocaba el disparo y Alba rechazaba (min. 54). Y ahí las gallegas griparon motores.

Este incomprensible Sárdoma pudo acabar goleado. Estaba KO, Judith Gallardo perdía el cuero ante Riesgo en zona peligrosa y esta asistía a Jyoeldry, que hacía lo imposible echándola fuera. Aroa se creaba otra ocasión (min. 57), con disparo alto desde la frontal. El Olímpico se iba a por el cuarto con ambición y Bouzón, sola (min. 62) también hizo lo difícil: sola, se precipitaba y remataba mal. Hasta que un regalo de la portera leonesa, mala cesión a su defensa, fue aprovechada por Albiol, que se adelantaba en velocidad, chutaba, la portera rechazaba y cuando iba a buscar el segundo remate, Cuervo-Arango cometía penalti sobre ella. No falló desde los once metros. A la derecha de la guardameta, sin darle opción.

Pero hasta ahí llegó el Sárdoma. Ahora, un mes de parón y regreso con un duelo clave ante el Friol en As Relfas. Al menos tienen tiempo para hacerse ver lo de sus concesiones defensivas.