Incidencias: As Baloutas. Excelente ambiente, con presencia de numerosos aficionados del conjunto gondomareño. Decimotercera jornada del grupo 1 de 3ª RFEF.

Árbitro: Antonio Domínguez (Delegación de Vigo). Amonestó a la local Paula González y a las visitantes Irene y Ana, expulsando del Lóstrego a Marta Carballo (roja directa, minuto 90), por espetar un “tonta, no pitas una” a una de las auxiliares, según se refleja en el acta.

Marta Gil centraba, Emma Domínguez peinaba de cabeza en el duelo aéreo con su par, Noelia Pereira llegaba desde atrás, le ganaba la espalda a Marta Carballo y la de Salceda metía la bota para alejar el cuero de cualquier posibilidad de reacción de Naiara Martínez. Justo cuando mejores ocasiones tuvo el Lóstrego (Izard en el 63, Pichel en el 67) tras la entrada en el campo de Ana Iglesias. Porque la viguesa había logrado revolucionar el partido y darle peligrosidad a las bandas gondomareñas. Pero las aurinegras se pusieron por delante y acabaron por llevarse un derbi que deja una liga preciosa entre los tres equipos del área de influencia viguesa, ahora separados por un máximo de seis puntos. Fue un gol de “9” puro aunque no sea esa ahora su posición, de estar con la caña preparada. Y Noe pescó.

Domínguez (Gondomar, 2001), llegada este verano a Mos desde el Lóstrego, desequilibró el derbi en la única oportunidad en la que pudo superar a las centrales gondomareñas, de las más sólidas del campeonato. La jugadora, de colosal envergadura y prometedor futuro, es uno de los ejemplos de lo que fue el partido: brega, disputas del balón cada dos por tres, escasas ocasiones y, sobre todo, no bajar los brazos. Si quieren, también se puede trasladar este hecho al duelo Izard-De la Torre. Viguesa y compostelana se agarraron, cargaron y cuerpearon lo que quisieron, sin una ganadora clara. Batalla sin cuartel.

Porque resultó un partido físico. El colegiado lo permitió en todos los duelos, ora atacando el Lóstrego, ora el Mos. Ganó quien acertó una. Como si se tratase de una final con un título en juego. Y eso que al descanso el choque pintaba tablas y que si acaso en el primer periodo tuvo ocasiones para el Mos y en la segunda mitad, claras, para las de Gabi Couñago.

En una liga a treinta partidos, con mucha tela que cortar todavía, el derbi cayó del lado de quien mostró nervios más templados. Sin Paula Lorenzo por la sanción -y lo que le queda- y con Andrea Otero de baja tras accidente de tráfico, la media local estaba en franca desventaja. Pero el Lóstrego decidió mantener esa filosofía de balones largos y verticalidad que adora Couñago y por ahí el partido se quedó sin dueño en la medular. Había pugna constante, pero nadie lo controlaba. Y eso es como mentar a la ruleta rusa.

Por la banda derecha, y con Toubes abriendo espacios, el Mos tuvo un par de acercamientos muy buenos (minutos 16 y 27), respondía Irene con una aproximación mal resuelta por no buscar el disparo (min. 29). Después, el Lóstrego perdonó su mejor ocasión, a balón parado: dos pifias seguidas en el despeje de De la Torre y González acabaron con una falta en la frontal, pero “Peque” mandó el esférico demasiado alto.

Tras el descanso, el Lóstrego buscó puerta (Pichel e Irene), Couñago daba entrada a Anita, que desequilibraba. Las visitantes eran más ambiciosas frente a las de Humberto Lede y las azules pudieron matar el partido con los chuts francos de Álex Pichel e Izard. Ana Iglesias pedía falta en otra gran jugada que hacía al borde del área y se acababa ganando la amarilla (min. 81). Pero el problema de las visitantes se focalizaba en que habían perdonado. Lo que no hizo Noelia Pereira.

En ese momento se escribía la derrota visitante, tercera en fila que aleja a las del Val Miñor del líder, el Real Avilés. La gestualidad del Lóstrego había mutado. Los nervios afloraban pese a que Pichel pedía calma a sus compañeras. Tenía razón porque en realidad quedaba un mundo, y más con el descuento. Pero el Lóstrego fue incapaz de hacerse con el cuero y el Mos no se arrugó ni cedió terreno. El partido seguía en una serie de pequeñas escaramuzas individuales que ya no concederían una sola oportunidad. Si acaso una meritoria galopada de Emma para mostrar portento físico en los minutos finales. ¿Gran partido? No. ¿Intenso? Sí. ¿Emocionante? También. ¿Una oda al fútbol físico? Por supuesto. Y se agradece.

El Lóstrego sigue tercero a un punto del Dépor B, segundo, pero ya a nueve del once avilesino. Las mosenses continúan séptimas, aunque ya a seis puntos de su rival y a tres del Sárdoma, cuarto, que perdió. El campeonato se va al parón navideño, reanudándose la liga el 7 de enero (Lóstrego-UD Llanera, Dépor B-Mos, Sárdoma-Friol). Sí, para 2024 se ha quedado una liga bonita. Muy bonita.