España firmó la gesta en casa. Con un Pavelló Municipal d’Esports de Olot (Girona) rendido al hockey, la selección femenina puso el broche de oro a un brillante campeonato imponiéndose a otra de las potencias mundiales, Portugal, en la gran final (4-0). Una victoria que valió el octavo europeo para la selección femenina de hockey patines, el séptimo de forma consecutiva.

La selección española partía como favorita del Europeo. Y así lo ratificó en cada uno de los partidos en los que no solo se impuso a sus rivales si no que le hizo con una autoridad apabullante. Tan solo Italia en la semifinal obligó a las españolas a emplearse a fondo hasta el punto de que el partido no se decidió hasta los últimos minutos. En la final el rival era Portugal, al que ya habían superado ampliamente en la fase de grupos por 5-1.

Las pupilas de Ricard Muñoz se convirtieron en el primer combinado español que gana siete Europeos seguidos en cualquier modalidad deportiva por equipos.En los siete estuvo Anna Casarramona, capitana que, tras recuperarse de su lesión, ha sido una de las piezas clave del equipo y certificó la victoria con el cuarto gol del partido y recogió el trofeo de campeonas.

Con un pabellón lleno a rebosar, el conjunto dirigido por Ricard Muñoz saltó entonado a pista, pero el conjunto luso, con la lección aprendida tras la primera jornada del torneo en la que cayó ante España, salió con una marcha más, con lo que se vieron unos primeros minutos igualados. La insistencia tuvo premio y Aina Florenza con un auténtico trallazo bajo firmó el primero y obligó a pedir tiempo muerto al seleccionador portugués. Marta Piquero amplió poco después la renta. Un gol que volvió a provocar el tiempo muerto de Helder Antunes, que pidió calma a sus jugadoras.

Tras el descanso reinó la igualdad , con ocasiones por ambos lados y un juego rápido y peligroso. Pero a cinco para el final, un penalti transformado por Marta Piquero con un trallazo a la escuadra, decantó la balanza. Para rematar la faena, la capitana Anna Casarramona hizo el cuarto en una acción individual para sumar su séptimo título europeo personal. El octavo de España. Una gesta que nunca antes había conseguido una selección española a lo largo de la historia. Un dominio que también se ha traducido en clubes, donde el Telecable Gijón se proclamó en abril campeón de Europa.