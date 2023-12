Dos vigueses, Héctor Guisande y Nacho Vilariño, generación de 2000, han recuperado para el pádel local la hegemonía gallega veintidós años después. Guisande defendía título, pero en 2022 ganó con el ourensano “Tono” González precisamente a Nacho (y a Boris Castro). En Twelve Pádel Zenter, en Sárdoma, la dupla local se imponía por 6-2 y 6-3 a “Tono” González y al leonés David Antolín en 53 minutos de partido.

En la época previa a la Federación gallega, el club de Campo de Vigo era sede permanente del Gallego, al fin y al cabo fue la génesis del pádel en la comunidad autónoma. Federico González-Babé (once de los doce títulos entre 1990 y 2001) y su hermano Ramón (9) ya tienen sucesores.

La solidez de los vigueses, que rompieron con facilidad el servicio de Antolín en el tercer juego, aprovechando además dos malos golpes de “Tono” para ponerse 0-30, mostraron el camino. Con el 2-1, “Tono” se salvaba de un “warning” tras un mal gesto que el juez árbitro, Antonio Guisado, ya no le consentiría en el quinto juego (4-1), cuando el de As Burgas perdía el punto de oro que encarrilaba el set para Héctor y Nacho.

En la segunda manga, dos puntos de oro ganados en el primer y tercer juego, sobre servicio de Antolín primero y de “Tono” después, con un espectacular Vilariño, colocaron el 3-0. Nada importó que Guisande perdiera su saque y que sus rivales se colocaron 3-2 porque Vilariño conservó su servicio y lograron otra ruptura (5-2) para enfilar el título. Para Guisande, tercera final desde 2020 y segundo título, además consecutivo; para Vilariño, primer Gallego absoluto después de tres finales, dos en fila.

En tres días, cinco partidos (dos el viernes, dos el sábado y la final del domingo) y ni un solo set cedido. Pero Guisande, bicampeón gallego, asegura que “fácil nunca es; cada año el nivel sube, pero la verdad que al jugar con Nacho de compañero se hace todo más fácil”, afirma este vigués que cada día imparte clases en otro club de Sárdoma, Arenga. “Vila”, por su parte, reconocía su felicidad. “Siempre me hace ilusión jugar el Gallego, y más si es en casa y en el Twelve, club que me patrocina; jugar en casa es un lujo y siempre es genial”, sostenía.

Héctor comenzó sus participaciones en el Gallego absoluto en 2016 y Vilariño, un año más tarde. Héctor ha sido campeón gallego cadete (2015), juvenil (2016), juvenil y sub-23 (2017) y júnior (2018), con “Vila” levantando los trofeos de 2017 y 2018. Guisande, con Siux como patrocinador único, confiesa que su futuro es, “de momento, seguir en Vigo dando clases en Arenga, pero aún no sé lo que me puede esperar en un futuro cercano”. Cumplirá 23 años el próximo día 21 y el camino del profesionalismo solo será viable con la llegada de más patrocinadores privados. Nacho Vilariño, que ya no tiene citas internacionales en lo que queda de año, espera para 2024 “seguir creciendo a nivel personal y profesional, seguir entrenando y hacer los mejores resultados posibles”. Número 56 del WPT y 61 de la Federación Internacional, Nacho cumplirá 24 años el 27 de enero próximo y su futuro está en el circuito profesional unificado bajo la denominación de Premier Padel.

En cuanto a la final femenina, título revalidado por la lucense Vanesa Alonso y la santiaguesa Ana Alicia Seijas, por 6-2 y 7-5 en 69 minutos, sobre la barcelonesa Laia Álvarez y la coruñesa Andrea Colinas. Para Alonso, noveno título en once finales. Para Seijas, el sexto, segundo consecutivo con Vanesa, con quien ganó las finales de Narón 2014, Ourense 2022 y esta.

Fin a un Gallego fantástico, con la viguesa Álix Sánchez de directora y, con David del Barrio y Jaime Lago, resumiendo este primer Gallego en Vigo desde que en 2009 nacía la FGP. “Estamos muy felices por el impresionante ambiente de todos estos días de competición. Dentro de las pistas las mejores palas de nuestra comunidad y fuera familiares y público han disfrutado del mejor pádel. Hemos vuelto a poner a Vigo en el mapa del pádel gallego”.