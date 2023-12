Querubes en el limbo

El conflicto entre la junta gestora del Club Deportivo Pontellas y sus padres mantiene a dos niños porriñeses de 7 y 10 años en un limbo futbolístico. Ya no volverán a jugar en las categorías inferiores del Pontellas, así lo han decidido sus progenitores, pero tampoco pueden fichar por otro club. La directiva no libera sus fichas. Reclamaba que su padre se disculpase públicamente con el entrenador del mayor, con el que tuvo una agria discusión. Las negociaciones sobre contenido, publicidad y prevenciones de esa disculpa han sido complejas y se han estancado. El abogado de la familia ya ha solicitado directamente a la Federación Gallega que cancele la licencia de los chicos, toda vez que el encono de las posturas no parece tener remedio.

Los dos niños militan desde hace tiempo en el Pontellas. El pequeño combina prebenjamines y benjamines; el mayor juega principalmente en el equipo alevín, con convocatorias en infantil. Su padre, Jacobo, había manifestado su disgusto con determinados aspectos de la gestión del club en anteriores ocasiones. La madre, Tatiana, en cambio, quiso que sus hijos continuasen esta temporada en la entidad azulgrana. Ella misma ha colaborado activamente en la vida del Pontellas: venta de rifas, organización de actividades lúdicas…

El problema estalla el 10 de octubre, tras el partido alevín Pontellas-Val Miñor Nigrán B. Iván, entrenador del mayor, decide programar un entrenamiento el 12 de octubre, festivo. Jacobo se dirige a él y discuten de manera acalorada. Aunque no se llega a producir contacto físico, Jacobo profiere amenazas hacia Iván, según aceptan todas las partes. La directiva elabora un comunicado, que difunde en los grupos de WhatsApp de todas las categorías inferiores el día 13. Sin concretar la identidad del protagonista, la directiva muestra su respaldo a sus entrenadores y advierte que “no se tolerarán más comportamientos de este tipo” y que se “tomarán medidas drásticas”. Recordando que todas las personas que trabajan en el club lo hacen “de forma altruista”, aseguran que estarán atentos para “procurar que esto sea como una familia bien avenida”. Se despiden “esperando que esto no vuelva a suceder”.

Tatiana acepta que su marido “perdió los papeles” durante su debate con el técnico, aunque matiza que la actitud de Iván “fue también chulesca”. En todo caso, acepta: “Hubo una mala actuación. Jamás he negado que el club tenga razón”. Le duele, sin embargo, cómo ha procedido la junta gestora. La carta del club le llegó a través de los grupos de WhatsApp en los que participa. “Es un comunicado del que no tenía conocimiento. A cualquier familia se le llama, se hace una reunión y a partir de ahí sacas el comunicado. Yo colaboraba muchísimo con ellos. No me merecía esto”. Asegura Tatiana que ese mismo día resuelve retirar a sus dos hijos del Pontellas. De hecho, ya no participarán con sus equipos en la siguiente jornada.

-Mira, ya está, no hace falta que me echéis. Dadme la carta de libertad de los niños y se acabó –cuenta que pidió a los directivos.

La junta gestora prefiere convocar una reunión. Tatiana asiste emocionada y pide llorando que todo concluya. Presidente, vicepresidente y el coordinador, Mikel, le aseguran que no existe ningún problema con ella o los pequeños. Pero exigen una disculpa por parte de Jacobo para concederles la carta de libertad. Jacobo se presenta a una segunda entrevista con esos mismos dirigentes. Se desarrolla de manera tensa. “En vez de pedir disculpas, que no costaba nada y se les daba de baja automáticamente, sólo se le ocurre amenazarnos. Nos quedamos con una cara…”, sostiene Mikel. Tatiana defiende que el coordinador provocó a su marido al mencionarle que el CD Pontellas, además de esta temporada en ambos casos, tiene derecho de retención sobre el pequeño hasta 2025. La mujer describe: “Jacobo se fue. Está enfadado, caliente. No quiere tener nada que ver con el club”.

La relación se quiebra totalmente y cesan los contactos directos. La junta gestora vota en contra de conceder la baja a los dos hermanos. Tatiana busca abogado y tras varias consultas contrata a Yago Casal, especialista en Derecho del Deporte. Casal ha apostado desde el principio por una solución dialogada, aunque Tatiana se muestra partidaria de presentar una denuncia. Casal será quien represente a la familia en los siguientes pasos de un proceso que seguirá enredándose.

La junta gestora reclama ahora una disculpa pública, que puedan exhibir en sus redes sociales. Les molesta que Tatiana haya elaborado un vídeo para Tik Tok en el que sus hijos, de espaldas, incluyen como deseo en su carta a los Reyes Magos que les permitan volver a jugar a fútbol. Aunque Tatiana retira el vídeo a las pocas horas, en el Pontellas entienden que su imagen ha quedado perjudicada. El abogado y la directiva negocian durante varios días, “recibiendo largas y con nuevas exigencias”, según Casal. Disputan sobre si la disculpa debe incluir todos los datos de Jacobo o solo su nombre de pila y cuánto tiempo estará colgada. Jacobo acepta los últimos términos y firma la carta que Casal elabora. Asume su “actuación desafortunada” y muestra su “arrepentimiento”. Las dos partes acuerdan que la disculpa se mantendrá en las redes sociales del club hasta el 7 de diciembre. Ese día el Pontellas concederá la baja federativa a los dos niños.

No concluye la historia, sin embargo. Tras contactos tan sinuosos, Casal incluye unas provisiones legales en caso de que el Pontellas, alcanzada la fecha límite, incumpla alguno de los aspectos del acuerdo. “Nosotros no vamos a firmar nada con cláusulas jurídicas. Hasta ahora las negociaciones habían sido de palabra. Es simple, muy simple”, argumenta Mikel. Tatiana reconviene: “¿Qué problema hay de firmarlo si tú piensas cumplir?”.

El CD Pontellas ha remitido un correo a Casal en el que asegura que no habrá más negociaciones. Los dos niños siguen con licencia del club azulgrana, más el derecho de retención del pequeño por otra temporada. Mikel matiza: “Nosotros no nos negamos a dar la baja a nadie igual que tampoco se cierra la puerta. Acogemos a niños que otros clubes no quieren. Se han ido dos jugadores mayores sin problema alguno. No los amarramos. Pero hubo unos hechos y queremos limpiar la imagen del club. Sólo pedimos una autorización del padre para publicar la carta de disculpa”.

El abogado de la familia ha enviado a la Federación Gallega una recapitulación de los hechos, con la petición de que se cancele la licencia con el Pontellas de los menores. “El padre ya se ha disculpado y hemos accedido a todo lo que pedía el club”, indica.

“Me da mucha pena. No entiendo esa actitud”, comenta Tatiana sobre Mikel y sus compañeros de la junta gestora. Asegura que el alcalde y el concejal de Deportes de Porriño han intentado mediar con el Pontellas, sin éxito. Concluye: “Todos hemos cometido errores. Pero mis hijos no son Messi ni Cristiano; son dos criaturas inocentes que se merecen jugar donde les apetezca”.