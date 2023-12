Derbi importante el que afronta esta tarde en Abegondo el Coruxo. Los vigueses visitan a un Deportivo Fabril con el que están igualados a puntos en la clasificación, aunque son los de O Vao los que cuentan con un triunfo más. Tres puntos que significarían un paso importante, permitiendo ver mucho más cerca los puestos altos.

Los herculinos vienen de caer la semana pasada ante el Guijuelo; mientras que los jugadores entrenados por David de Dios se llevaron los tres puntos ante el líder del grupo, con una gran primera parte. Esa es la imagen que quieren mantener en este derbi gallego, conscientes de la importancia de los tres puntos en juego, y que el equipo está en una línea ascendente.

La semana de trabajo del equipo vigués se desarrolló dentro de la más absoluta normalidad. David de Dios aprovechará este cercano desplazamiento para convocar a todos los jugadores disponibles, sin querer descubrir sus cartas para el partido. De hecho, la semana pasada el planteamiento del equipo en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego fue decisivo para que el encuentro se inclinara del lado vigués, con un buen juego y una gran resolución ante el área rival.

Sin embargo, no va a ser fácil sorprender al equipo deportivista. Son dos conjuntos que se conocen bien y lo único que podría ofrecer algún desequilibrio es que algunos de los jugadores fueran convocados por el primer equipo del Deportivo. Y es que el encuentro de Copa del Rey contra el Tenerife de esta semana, a pesar de quedar eliminados, dejó a varios jugadores del Fabril como serios candidatos a entrar en la dinámica del primer equipo, con lo que el filial se resentiría.

Sobre el partido de esta tarde en Abegondo, David de Dios apunta: “Nos vamos a enfrentar a un filial que trata muy bien el balón, que tiene mucha velocidad. Es cierto que en estos momentos están pasando por un bache de resultados, que lo pasamos todos, pero al final ante un filial es todo impredecible. Si les sale cara te pueden destrozar y, por el contrario, tú les puedes ganar. Ante un filial puede pasar cualquier cosa”.

El equipo vigués atraviesa un buen momento tras un mal arranque de temporada, aunque eso no le dice nada al técnico vigués, que reconoció que “nunca puedes decir que no te puede volver a pasar. Quizás al inicio hay que ensamblar todas las piezas, todo es nuevo, cuerpo técnico, jugadores, muchas cosas que hay que encajar. Pero de ahí a que no puedas volver a caer... Es algo que puede ocurrir. Habrá equipos que a lo largo de la temporada tengan dos baches, tres, pero lo importante es levantarse cuanto antes. Creo que hemos tardado en levantarnos y ahora que hemos levantando un poco la cabeza hay que mantener la dinámica lo máximo posible, y en el caso de que llegue el bache, ser lo más estables posibles”.