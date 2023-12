En el mundo del deporte es habitual vivir situaciones como la de ayer en el pabellón de Navia, en donde a pesar de la derrota del Celta Zorka Recalvi ante el Spar Girona, la afición salió contenta y despidió al equipo con una cerrada ovación.

En condiciones normales, el partido de ayer ante el conjunto catalán exigía la máxima concentración de toda la plantilla. Pero el equipo entrenado por Cristina Cantero lo arrancaba con un handicap enorme, la ausencia de Haidara. La maliense no entrenó con normalidad a lo largo de la semana, ya que se quejaba de molestias en la rodilla. Evidentemente, Cristina Cantero y su equipo no quisieron arriesgar, sobre todo pensando en que la semana que viene el equipo se la juega ante el Bembibre, por lo que no disputó ni un solo minuto.

La dificultad era importante, ya que la envergadura de las catalanas bajo el aro presentaba demasiadas complicaciones.

El partido comenzó con demasiados fallos por parte de ambos conjuntos. Estaba claro que tanto Celta Zorka Recalvi como Spar Girona querían aplicarse en defensa, conscientes de que el partido pasaba por ahí. Fueron las catalanas las que dieron un paso al frente en la faceta ofensiva y es que al ajustar la defensa, conseguían buenas transiciones que cogían a la defensa del Celta Zorka Recalvi mal colocada, abriendo las primeras brechas en el marcador.

El Spar iniciaba el último minuto del primer cuarto con doce puntos por delante en el marcador, pero dos triples consecutivos de Anne Senosian devolvieron la tranquilidad, dejando la diferencia en seis puntos.

La base viguesa arrancó el segundo cuarto de la misma manera con la que finalizó el primero y el Celta Zorka Recalvi volvía a meterse en el partido, llegando a ponerse a tres puntos tras dos lanzamientos de tiros libre de Musa.

Si hay algo a lo que nos tiene acostumbrado el Celta Zorka Recalvi esta temporada es a alternar buenos momentos con baches. En pocos minutos, el equipo pasó de la euforia de recortar la diferencia a ver cómo las catalanas se marchaban con quince puntos de ventaja, a dos minutos para el descanso. Una nueva reacción dejó la desventaja céltica en once puntos.

Tras el paso por el vestuario, el equipo entrenado por Cristina Cantero ajustó la defensa. Al Spar le costaba atacar, y en las recuperaciones, el cuadro vigués conseguía salir con rapidez finalizando las contras con canasta. Eran los momentos en los que aparecía Celeste Trahan-Davis, y tras ocho minutos el cuadro vigués había hecho lo más complicado, darle la vuelta al marcador y ponerse con un punto de ventaja en el marcador, 56-55. Empezaba un partido nuevo, pero todavía quedaba mucho tiempo por delante.

Y de nuevo apareció el “mítico” bache de todos los partidos. Duró un minuto y medio, tiempo en el que el Spar Girona hizo un parcial de 0-7 que colocaba a las catalanas por delante en el marcador al inicio del último cuarto.

Los últimos diez minutos de partido volvieron a tener un punto de inflexión, contrario para los intereses vigueses, y es que un triple de Laura Prats dejaba la desventaja en tres puntos, 63-66, pero la reacción del Spar fue un nuevo triple, de Bertsch, que era el comienzo del fin del partido. A eso se unía un triple de Canella sobre la bocina, que acabó con la resistencia del Celta Zorka Recalvi.