El Arosa vende cara su piel al Valencia

El Arosa se despide de la Copa del Rey por todo lo alto. Los de Luisito cayeron ante el Valencia, pero fueron netamente superiores a un rival que solo se impuso de cara a portería con un gol tempranero que, a la postre, decidió el sufrido pase de los de Rubén Baraja.

Saltó el Valencia al césped de A Lomba con un once con tres jugadores del filial y muchos no habituales. Ello no le privó de iniciar el juego con mejores sensaciones que se evidenciaron todavía más con el tempranero gol de Yaremchuk. El delantero ucraniano aprovechó un balón suelto en el área, tras jugada previa de Amallah, para batir de tiro abajo a Raúl.

El golpe no alteró el plan establecido por el Arosa. La idea de ser firmes defensivamente y alimentar cuanto antes a sus delanteros les mantenía en el partido aunque los acercamientos al área brillasen por su ausencia.

Los de Luisito fueron perdiendo el miedo y ganando metros en la tenencia del balón. Los duelos individuales se fueron igualando y Borja oxigenaba las salidas de su equipo pegándose con los centrales valencianistas. Poco a poco, los de Mestalla parecían más incómodos y Domenech ya aparecía en el partido. Incluso una comprometida cesión a punto estuvo de costarle caro ante la llegada de Iñaki.

La banda izquierda, con Javi Pereira y Cotilla formando sociedad, empezó a producir y ya en el minuto 40 llegó el primer córner. La mejor situación de remate sería un balón suelto en el área que Borja remata arriba un tanto escorado. Lo cierto es que se llegó al descanso con mejores sensaciones por parte de los arlequinados.

La tendencia se confirmó nada más arrancar la segunda parte con la mejor y doble oportunidad del partido. Fue tras un centro desde la izquierda de Cotilla que Borja cabeceó primero y remató después, ambas a bocajarro, para encontrarse las dos veces con un salvador Domenech.

El Arosa ya no solo tuteaba a un Valencia sino que se estaba mostrando superior en lo individual y en lo colectivo. La banda derecha fue el camino a seguir hacia la portería che. Primero Sylla y después Iñaki, a servicio de Martín Diz, no acertaron con sus remates.

Una falta de Amallah que sacó Raúl a córner fue lo unico destacable ofensivamente de un Valencia que solo parecía capaz de gestionar la pírrica renta. Para ello, no tuvo rubor en emplear alguna pérdida de tiempo increpada por las gradas.

El sufrimiento para el Valencia todavía guardaba lo peor.Fue cuando un Sylla desatado galopó por la derecha para ganarle a todos en velocidad y plantarse con ventaja para rematar ante Domenech. Su disparo fue rechazado por el portero para dejarlo a pies de Mella quien, a portería vacía, mandó el balón fuera para lamento vilagarciano.

Con todo un histórico como el Valencia pidiendo la hora, el Arosa echó el resto, pero sin poder culminar con una hazaña lo que había sido una gran faena futbolística. El agradecimiento de toda A Lomba en forma de cerrada ovación fue el mejor broche posible al paso por el gran escaparate de la Copa del Rey.