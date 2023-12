Hay partido en donde al final de los noventa minutos de juego hay algo más importante que la victoria, las sensaciones. Y es que, posiblemente, el Coruxo jugó ayer ante el líder de la categoría, los mejores primeros cuarenta y cinco minutos de la temporada. Y no fue porque se encontraron a un Ourense CF que no tuvo un buen día, sino porque no lo dejaron jugar.

El derbi gallego entre vigueses y ourensanos comenzó mucho antes de que el colegiado canario Méndez Hernández señalara el inicio del encuentro. Lo hizo cuando David de Dios y Borja Ropero se sentaron en la mesa a diseñar el guión del partido. Y es que el diseño del partido fue perfecto. De Dios le ganó la partida a Rubén y eso se vio sobre el terreno de juego. Costó situar a los jugadores del Coruxo sobre el terreno de juego de O Vao. La colocación de los jugadores sorprendió también a un conjunto ourensano al que le costó demasiado tiempo interpretar el partido. Una situación que provocó un nerviosismo en el equipo, que se reflejó en los dos goles logrados por los vigueses. David de Dios planteó un partido con tres centrales, ya que Johan tenía mucho recorrido por la banda, y tenía mucha más presencia en ataque que en defensa. Por delante, el técnico le encargó una tarea difícil a Guido, que no era otra que marcar y secar a Amín, delantero del Ourense FC. Fue la única marca individual, ya que el resto del equipo defendía zonal, pero el resultado fue perfecto. El tinerfeño tuvo muchos problemas para llegar al área defendida por Alberto, con lo que en los primeros cuarenta y cinco minutos pasó totalmente desapercibido. Otra de las situaciones planteadas por el entrenador del Coruxo, fue la de colocar a Davo ligeramente por detrás de Teles. El brasileño era el encargado de pelearse con los centrales ourensanos, consiguiendo que Davo llegara con mucha velocidad desde atrás. Seguro que el Ourense CF no tenía previsto un partido así del Coruxo. Los ourensanos no conseguían mover el balón con facilidad, y perdían demasiado tiempo tocando y tocando el balón en la medular, zona en la que no creaba peligro. El partido se abrió a los diez minutos de juego. De nuevo una jugada de estrategia, a balón parado, provocó un despiste tal en la defensa ourensano, que le dejó el balón muerto a Davo, que solamente tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas. El Ourense CF quiso dar un paso al frente, pero lo hizo sin convicción. Era una situación muy delicada, ya que el Coruxo contaba la velocidad de Davo que, en más de una ocasión, puso en aprietos a la zaga ourensana. La situación no era cómoda para el Ourense CF, que no se encontraba cómodo sobre el terreno de juego, cometiendo demasiados errores en las marcas, como ocurrió en el segundo gol, dejando el balón muerto para que Johan, llegando desde atrás, marcara el segundo tanto. Lo mejor que le podía ocurrir al equipo entrenado por Rubén Domínguez era que el colegiado señalara el final de los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, ya que tal y como se estaba desarrollando el encuentro, un tercer gol podía ser definitivo. El Ourense CF movió el banquillo tras pasar por el vestuario. Le dio entrada a Gabri Palmás y Sergio Bernárdez, modificando el dibujo al colocar una defensa con tres centrales y buscar con las incorporaciones tener más presencia en ataque. El Coruxo sabía que con la ventaja que tenía en el marcador, era el cuadro ourensano el que tenía que arriesgar, y en una de esas podía llegar una contra que sentenciara de forma definitiva el partido. Como era de esperar, el cuadro ourensano se hizo con el control del centro del campo. Los vigueses le dieron terreno para buscar una contra, pero sin descuidar la defensa, uno de los puntos en los que ha mejorado mucho en las últimas jornadas. El partido transcurría entre un quiero pero no puedo de los ourensanos, y un Coruxo que no pasaba apuros consiguiendo llevar el partido a donde quería. El gol de Miguel Prado, en el primer minuto del tiempo añadido, le puso emoción al partido. Los ourensanos, con cuatro delanteros buscando el gol de la victoria, y el Coruxo aguantando con todos sus hombres para sumar tres importantes puntos que le permiten dar un importante paso hacia adelante. Ficha técnica Coruxo: Alberto; Johan, Andriu, Pereira (Borja, minuto 59), Naveira; Vidal, Guido; Davo (Tomaselli, minuto 6), Pitu, Añón y Teles (Pascula, minuto 87). Ourense CF: Marqueta; Manu (Gabri Palmás, minuto 46), Cristian_Moreno (Antonio Salinas, minuto 63), Miguel Prado, Fernando Andrada; Nacho_Fariña (Sergio Bernárdez, minuto 46), Jerín; Alejandro Fidalgo, Alberto Gil, Álex Gil (Brais Penela, minuto 70) y Amin. Goles: 1-0, minuto 10: Davo. 2-0, minuto 28: Johan. 2-1, minuto 91: Miguel Prado. Árbitro: Méndez Hernández, auxiliado por Rodríguez de Juan y Prado Saavedra. Amonestó a Johan, Pitu y Añón por el Coruxo. Y a Alejandro Gil por el Ourense CF. Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao, que registró una buena entrada.