Carlo Ancelotti confesó tras la victoria del Real Madrid sobre el Braga en el Bernabéu que no había sido justo con Brahim en el reparto de minutos, pero que en su posición se encontraba Jude Bellingham, quien ha realizado un arranque de temporada deslumbrante. Pero la realidad es que el malagueño tampoco está desentonando porque ha marcado en tres de los cuatro partidos en los que ha sido titular esta temporada (Las Palmas, Braga y Granada). Además, se da la circunstancia de que en esos tres encuentros, marcó el gol que abría el marcador. Brahim se ha convertido en el abrelatas del Real Madrid.

Sólo se quedó sin anotar, empezando como titular, en el 5-1 contra el Valencia. Y la realidad es que marcó, pero su gol fue anulado por un fuera de juego previo que le impidió mantener el promedio de gol por titularidad. Si, como sugería Ancelotti, su posición natural es la de mediapunta, desde que se ha lesionado Vinicius Brahim se ha convertido en un puñal en la derecha a pierna cambiada. Rodrygo se ha acostado a la izquierda y Díaz arranca desde la diestra sus diagonales, como la que dibujó ante el Granada tirando una pared con un Kroos al que fue a limpiar la bota tras su asistencia.

Limpiabotas de Kroos

El malagueño bromeaba con eso al final de los partidos al recibir el premio al mejor jugador del partido: "Ha sido un gran triunfo de todos. La afición nos acompañó y empujó a ese primer gol. Luego, hicimos el fútbol que sabemos hacer. Fue un partido casi perfecto, dominamos y nos crearon pocas ocasiones. Hemos estado muy concentrados todo el partido y eso es trabajo de todo el equipo. En mi gol me ha tocado definir como un 9. Estoy muy contento. El mérito es de Toni Kroos, que ve el paisaje que no ve nadie. Los pases que da son espectaculares. En los entrenamientos ya vemos de lo que es capaz. Hoy me tocó limpiarle las botas, por muchos más goles así".

Brahim ha explotado desde que Ancelotti le pidió ese paso adelante con la lesión de Bellingham primero y la de Vinicius después. El mediapunta ha participado directamente en seis goles en sus últimas ocho titularidades con el Madrid en todas las competiciones (cuatro goles y dos asistencias), tras lograr solo una asistencia en sus primeros tres partidos como titular con el conjunto blanco.

Ese buen momento podría provocar la llamada del seleccionador Luis de la Fuente, quien siempre ha manifestado que es un jugador que tiene en su radar. Pero la realidad es que no le ha convocado con la absoluta y parece que el jugador se va a decantar por jugar con Marruecos, que también se ha interesado por conocer sus intenciones y le ha informado de su interés por contar con él. España no vuelve a jugar hasta marzo, cuando jugará ante Brasil en el Bernabéu y en Londres frente a Colombia, mientras Marruecos sí juega la Copa de África en enero. Pese a que todo apunta a que se decidirá finalmente por jugar con los Leones del Atlas, en el Madrid están tranquilos porque afirman que el futbolista ha comunicado al club que la prioridad es estar a las órdenes de Ancelotti. Y en enero el italiano tendrá que seguir tirando de él porque Vinicius aún no estará recuperado de su lesión en el tendón distal.