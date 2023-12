Jornada importante para el Celta Zorka Recalvi, que visita a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Spar Gran Canaria. Las viguesas tienen marcado este partido en rojo en el calendario, consciente de que las opciones de permanencia pasan por derrotar a las canarias.

El equipo trabajó con intensidad durante la semana, conscientes de la importancia del choque. Cantero, entrenadora viguesa, no pudo contar con Elba Garfella, con problemas musculares, y será duda hasta el último momento. “No sé si será capaz de darnos algunos minutos en Canarias”, apuntó Cantero cuando se le preguntó por la jugadora. El resto están en plenas condiciones y, posiblemente, esa es la mejor noticia de la semana.

La entrenadora del Celta Zorka Recalvi reconoció que “la clave esta semana ha sido recuperarnos mentalmente. Creo que la derrota de la semana pasada ante el Ensino no hizo daño porque lo teníamos muy cerca y cometimos errores muy tontos que nos han penalizado mucho. Hay que estar mentalmente bien y confiar un poco en nuestro trabajo”.

A la hora de hablar de claves, en el partido de esta tarde, la entrenadora dejó claro que “si me voy a lo meramente deportivo, la clave va a estar en el control de balón. No tener pérdidas y regalarles contras. Para manejar eso necesitamos hacer buenos tiros y controlar el rebote para no darle segundas opciones”.

El Spar Gran Canaria, un clásico del baloncesto femenino nacional, al igual que las célticas, solamente ha logrado dos victorias en los nueve partidos disputados, y ambos fueron conseguidos de forma simultánea. En la tercera jornada derrotaban al Bembibre, en tierras leonesas, por 78-87, y una semana más tarde vencían al Cadi La Seu por 98-59. Desde entonces, desde entonces, cinco derrotas consecutivas, la semana pasada en su pabellón ante el Spar Girona por 64-83.

Sobre el conjunto canario, la entrenadora del Celta Zorka Recalvi apuntó que “Es un buen equipo. Fall está haciendo muy buenos números, y es capaz, desde su movilidad, su energía de un jugador muy atlética, capaz de generar mucho para su equipo. Después está Loville, la exterior, que suele ser una de las de más notas de la liga. Está muy acertada, y no necesita mucho para levantarse y tirar. Escapa capaz de ganarse sus propios tiros, y eso incomoda mucho. Los otros dos focos más claros, son la francesa la base, Alnata, y Mbulito porque es el cerebro del equipo. Aunque juegan con pocas jugadoras, es un equipo muy competitivo. Puede ir veinte abajo y se mete en el partido. Son muy físicas, y aunque no tengan a todas las jugadoras de 1.90, cuentan con un tamaño considerable y las hace muy peligrosas. Por lo tanto, es un partido muy complicado, a lo que hay que unirle que es fuera de casa. Tenemos que estar muy concentradas y darle mucha importancia a los detalles, que por ahí va un poco la historia”.

El de esta tarde es el primero de un mes de diciembre muy exigente, y en el que habrá un pequeño paréntesis para unas minivacaciones de Navidad.

Será un mes de diciembre con cinco partidos, tres de ellos lejos del pabellón de Navia. El de esta tarde en Canarias, el 16 en Bembibre es lo que es un partido decisivo, y el 30 en Ferrol ante el Baxi.

Las viguesas jugarán en el pabellón de Navia dos partidos. la semana que viene ante el Spar Girona, y el viernes 22 ante el Salamanca.