Jugándose en su tierra un partido tan importante, no podía ser otra que Tere Abelleira la que compareciese en la sala de prensa improvisada en el campo de Burgáns. La pontevedresa reconoció que el equipo estaba muy motivado para conseguir el objetivo de clasificarse para la Final Four de la Liga de Naciones y, en el plano particular, apuntó que “estoy muy contenta, muy feliz y con muchas ganas del partido de mañana. Al equipo le veo bien y muy motivadas, porque podemos conseguir un gran objetivo y espero que las cosas salgan bien”.

Abelleira tendrá que lidiar con un sinfín de emociones cuando salte al terreno de juego de Pasarón. Por un lado, la joven disputará su primer partido en ese campo donde ya jugó y entrenó su padre, Milo Abelleira, y también su hermano, Tomás. Reconocía que “nunca he podido jugar en Pasarón porque en la ciudad no hay equipo femenino que juegue en ese estadio, por eso creo que va a ser inolvidable”. Lo será más porque “estoy pendiente de que vayan mis entrenadores de la base, también me hace especial ilusión y bueno la verdad que será bonito mirar a la grada y ver tanta cara conocida”. Tampoco se olvidó de su familia a la que definió como clave por “estar siempre ahí, desde que empecé a dar los primeros pasos en estos campos de Pontevedra y, sin su apoyo, yo no estaría aquí, dando esta rueda de prensa”. Esos recuerdos la llevaron a recordar todo el trabajo y la constancia que puso durante estos años para conseguir cumplir unos sueños que parecían muy lejanos, pero que se han cumplido. La futbolista de 23 años también quiso acordarse de las niñas que comienzan en el fútbol y que acudirán esta tarde a Pasarón a verlas, sabiendo que “será un momento especial e ilusionante para todas ellas; al final ya empiezan a tener referentes femeninos que son campeonas, y espero que, en unos años, ojalá sea yo quien vaya a ver a muchas de ellas”. La posibilidad de que Pontevedra emule a Santiago con Vero Boquete o a Vilagarcía con Mari Paz Vilas, y acabe nombrando Pasarón con el nombre de Teresa Abelleira es algo que “sería ilusionante, pero no está en mi mano, así que lo que tenga que ser será”