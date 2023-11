Pesar en la familia del ciclismo gallego por la muerte a los 40 años de Jorge Martín Montenegro. El corredor argentino, afincando en España, falleció el pasado sábado sin que haya trascendido las circunstancias del óbito. La Federación Gallega de Ciclismo ha publicado su pésame y recuerda: “O corredor arxentino estivo moi vinculado á nosa comunidade, defendendo as cores do Padronés-Cortizo dende o 2015 ata o 2021 e as do Retelec-Team Cycling Galicia no 2022. Tucho competiu no pelotón profesional con dous equipos, Andalucía-Cajasur e Louletano, e na súa dilatada traxectoria como Elite obtivo unha longa lista de sobranceiros resultados, entre eles, unha vitoria de etapa na Volta a Galicia do 2019”.