No era el dia para que el conjunto vigués pudiese sumar los tres puntos en disputa. A las bajas que había en el conjunto vigués, Ortega y Linares, había que sumar el desplazamiento a Soria y sobre todo la actuación del segundo árbitro, que en momentos puntuales fue comiéndole la moral al conjunto de Coia, según se quejaron los visitantes. Lo mejor del encuentro es que los vigueses no vienen con su casillero a cero. Al ganar dos sets cobran un punto que no les aleja demasiado de los equipos de delante.

El encuentro comenzó con los vigueses muy fríos, con dificultades para meterse en el partido. Eran los locales, los que comenzaban por delante en el marcador. En el momento en que se fueron por tres puntos fue cuando los vigueses comenzaron a jugar y los locales, a contrarrestar sus embestidas. Nunca los de Coia llegaron a empatar el set y menos a ponerlo en peligro para los locales, que finalizaron el set con bastante relajación.

El segundo set comenzó con los vigueses más metidos en el encuentro y sobre todo llevando la iniciativa en cada uno de los puntos disputados. Las ventajas visitantes de tres puntos (6-9) se fueron igualando para llegar a un empate a 12. A partir de ese momento los vigueses volvieron a la máxima diferencia a su favor de tres puntos (16-19), que mantuvieron e incluso aumentaron hasta el final del set.

El tercer set comenzó con muchas ventajas del conjunto vigués que le dieron fuerza para finalizar el set de manera rotunda y con una gran ventaja de nueve puntos.

El cuarto set fue el que inclinó la balanza para los sorianos ya que fue de empates seguidos durante el mismo y cuando en el marcador figuraba empate a 23 puntos, dos errores de los vigueses dieron al traste con lo que hubiera sido una victoria importante.

De esta manera se llega a un empate a dos sets y a la disputa del quinto, set de lotería. Los locales, mas descansados, fueron capaces de cometer menos errores que los vigueses y llevarse los dos puntos ya que el tercer punto se lo traen los vigueses en su casillero.

Ahora queda la disputa del segundo encuentro, en la mañana de este domingo a las 12:00, en Palencia ante la selección nacional júnior, que en el dia de ayer también disputó un encuentro aplazado contra San Sadurniño y que terminó con victoria de los de Ferrolterra por un apretado 2-3.