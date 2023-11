Partido de balonmano en el Central entre vigueses y pontevedreses. Los locales vestirán de encarnado y los visitantes, de azul. Parecerá lo que fue, aunque en poco lo sea. Reconquista se llaman los anfitriones, que no Octavio. El Teucro conserva el nombre, pero deslucido por las deudas. Lejos quedan los tiempos de gloria en Asobal. Este sábado, a partir de las 20.00, se jugarán el liderato en Primera Nacional. Las dos escuadras sueñan a la vez con lo pueden ser. Los teucristas aspiran a recuperar la hegemonía capitalina, que el Cisne les ha arrebatado. En el Reconquista planean convertirse en la referencia que el balonmano masculino vigués necesita.

La resurrección deportiva del Teucro se liga a la institucional y financiera. El equipo pontevedrés descendió desde Honor Plata en 2022 y en la pasada temporada quedó undécimo. Ya se suponía que en el actual ejercicio aspiraría al ascenso. “Es un histórico y candidato a estar arriba. Quizá nosotros somos la sorpresa. Pero estamos encantados de competirle de tú a tú”, evalúa el entrenador del Reconquista, Víctor Garrido.

El grovense y el club de As Travesas entrelazan su destino de manera curiosa. Garrido militó en su Rasoeiro natal durante 16 años antes de aceptar el reto del Meaño. Allí confeccionó su exitoso proyecto femenino y tras una breve estancia en Santa Comba, también el masculino. A este equipo lo dirigió durante dos años, entre 2019 y 2021. Coincidió en Segunda Autonómica con el Reconquista, recién creado, con el que competía por el ascenso cuando estalló la pandemia. El Meaño renunció a la plaza que apareció en Primera Nacional, que el Reconquista sí ocupó. A los vigueses les tocaba bajar a Primera Autonómica al año siguiente y a los meañeses, subir, justo cuando Garrido se mudó. Al final cada club se quedó en su sitio. “Un verano convulso”, resume de aquel 2021.

El Reconquista lo reclutó como director deportivo. La entidad había nacido en julio de 2019, después de que el Octavio, tras tantas penurias, cesase su actividad. Padres de canteranos académicos, liderados por el exjugador José Cerillo, lo fundaron con la intención confesa de ocupar ese vacío. El equipo se ha estabilizado en Primera Nacional durante las dos últimas campañas (sexto y séptimo) tras las convulsiones iniciales. “Pelear por la fase de ascenso podía ser el objetivo del año que viene. Este no entraba en las cuentas. Sigue sin entrar, pero ya que estamos, queremos ver hasta dónde da el fuelle del equipo”, aventura Garrido.

Ciertamente las circunstancias no apuntaban a un despegue inmediato. El Reconquista lleva dos años sin patrocinador principal. “A pesar de eso, el club nunca ha fallado en el pago de jugadores, fisios, instalaciones... los gastos fijos”, advierte Garrido, que ha cambiado la oficina por el banquillo y le toca gestionar esta etapa de austeridad, con el presupuesto más bajo. Han desaparecido los consagrados. “En teoría no tenemos una de las mejores plantillas del grupo. Hemos optado por otro tipo de jugadores, de perfil más bajo y joven. Son currantes, quieren crecer y que este crecimiento se vea acompañado por el del proyecto del club a medio y largo plazo”.

Esa ternura –el propio Garrido es el técnico más joven de la categoría, en la que se estrena– se ha visto compensada con la excelente química del vestuario. “Es la gran diferencia respecto a anteriores temporadas. Se ha formado ese bloque. Somos una familia. Ahí somos muy buenos. Sabemos las limitaciones que tenemos pero competimos muy bien”.

Los resultados lo demuestran. El Reconquista ha encadenado cinco victorias consecutivas para igualar a 8-2 con el Teucro y el Lanzarote. Sólo ha perdido precisamente en casa de los canarios (31-30) y en el derbi con el Granitos Ibéricos que abrió la Liga (27-25). Y ya ha conseguido victorias de prestigio como en la cancha del OAR Coruña (23-26), cuarto, con un partido menos (7-2). “La clasificación nos ha puesto ahí y estamos encantados”, celebra Garrido. “Seguro que nadie contaba con que a estas alturas el partido contra el Teucro significase lo que significa”.

Respecto al simbolismo del sábado, admite: “Todo el mundo habla como de un histórico Octavio-Teucro, que era el mejor derbi de Galicia históricamente. Nuestro club tiene cinco años pero es inevitable que muchas veces nos comparen. No queremos que nos relacionen con las cosas malas del Octavio pero está bien que nos vean como el posible referente de Vigo”.

Mientras el Frigoríficos pelea en Asobal o el Cisne y el Valinox Novás en Honor Plata, el balonmano masculino olívico sigue huérfano. Ninguno de sus clubes ha participado en la fase de ascenso desde que el Construcciones Castro Lavadores perdió la final de 2019, en Navia. Garrido lo diagnostica desde su limpia mirada grovense: “Hay demasiada rivalidad pura y dura entre los clubes de Vigo. Al llegar me encontré que la colaboración entre clubes es cero, ni facilidades para intercambio de jugadores ni facilidades de pista. Cada uno quiere tener su proyecto totalmente independiente, sin generar sinergias. Resulta contraproducente. Todos tenemos nuestro propio techo”. Faltan igualmente inversión privada y apoyo público. Y no sólo financiero. El Reconquista dispone de tres sesiones semanales de entrenamiento de hora y media; el Teucro, por ejemplo, de cinco de dos horas.

Pese a todo, el Reconquista no desmayará en su intento. “Cerillo, como director general, siempre ha dicho desde el primer momento que su aspiración es que el club siga subiendo categorías. No se pone plazos, que es lo importante. Las prisas no son buenas y hay que construir las casas desde los cimientos, no desde el tejado”.