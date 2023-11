Nunca dejan de arar

“Estamos nunha boa etapa”, celebra el presidente de la Escudería Surco, Bruno T. Rivera. La entidad de O Condado ha culminado un año exitoso. A la organización de sus pruebas le ha añadido el título colectivo en el Campeonato Gallego de Rallies. Su excelente salud, con todo, se radiografía en su continuidad institucional y en su reclutamiento. 54 pilotos han corrido bajo su nombre a lo largo de la temporada. Una cifra que coloca a Surco entre las divisas más potentes del país, al nivel de la barbanzana Berberecho o la Lalín-Deza.

Era una cifra difícil de soñar en 2001, cuando un grupo de amigos decidió fundar una escudería. Les apasionaba el automovilismo, colaboraban en otras carreras y quisieron asumir un papel más protagonista. Entre ellos figuraba Cándido Carrera, el actual copiloto de Dani Sordo en el Mundial. Junto a él, Álvaro Fernández, Marcós Fontán... “E varios compañeiros máis que aínda están”, contabiliza Rivera.

Él se incorporó en 2005. En la presidencia ha sucedido desde septiembre a Manuel Carballo, que ejerció durante una década. Diecinueve personas componen la directiva de Surco. “Entrou tamén xente nova. Fai falla. Na nosa escudería hay veteranía e xuventude”.

La procedencia resulta mucho más específica que la edad. O Condado nutre a una de sus grandes instituciones deportivas. La mayoría es natural de Salvaterra; los hay de Ponteareas, como el propio Rivera, y de As Neves. Y alguno procedente de la ya louriñesa Salceda.

La pasión organizativa que justificó su creación se ha mantenido intacta. Una exposición de coches en la Festa do Viño do Condado fue su acto inaugural. Pero el evento convertido en emblema es el Rally Sur do Condado, primeramente Rally Salón do Automóbil, que en verano de 2024 alcanzará su vigésima edición. “A pesar de ter o Rías Baixas preto, conseguimos facernos oco a nivel autonómico. É das probas mellor valoradas”, se ufana Rivero. “Nós organizamos todo, xuntos, para que saia adiante”. Y así igualmente el Rally de Regularidade Moucho acaba de vivir su 16ª edición. Los responsables de Surco también gestionaron en 2019 el primer Rallymix Concello e Porriño y no descartan ampliar su catálogo en el próximo año.

Queda antes disfrutar de lo conseguido en el que se termina. Dentro de los 54 equipos que han portado la etiqueta de Surco, destacan varios. Alberto Meira, con Avelino Martínez a su lado en el Skoda Fabia, se ha proclamado subcampeón gallego de rallies y campeón de la R5 Recalvi. Su triunfo en el Ribeira Ría de Arousa, que clausuraba el certamen, se une a los obtenidos en Pazo Tizón, Ribeira Sacra y San Froilán. Manuel Fernández y Álex Cid, con su Peugeot 208, han quedado terceros en la Copa Top Ten Pirelli B y en la Peugeot Rally Ibérica entre España y Portugal. Guillermo Carrera, por su parte, ha obtenido el cetro autonómico en la categoría KZ2 de karting.

En Surco prima lo colectivo. Meira y Fernández han liderado a otros destacados como Eliot Gómez, Iago Gayoso, Javier Estévez, Diego Rivero, Cristián González, Marco Antonio Rodríguez, Saúl Bargiela, Cristóbal Gil, Iván Lareu... La joya de la campaña es el título de escuderías del Campeonato Gallego de Rallies; el segundo en la historia de Surco, que conquistó el primero en 2018.

En este listado, Rivera destaca a Lareu y a su copiloto Sueiras: “É o equipo máis lonxevo da escudería. Leva competindo baixo o noso nome dende hai 19 anos”. Lo viejo y lo nuevo, tradición e innovación. Nunca dejan de arar en Surco, de huella profunda y siembra fértil.