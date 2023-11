Club Deportivo Moaña y Alertanavia repartieron puntos (1-1) en un duelo descafeinado en el que los locales no fueron capaces de mostrar su mejor juego ante un rival necesitado, que olvidó su habitual fútbol alegre para encerrarse atrás durante la mayor parte del choque.

El planteamiento de los de Abel Lomba se vio reforzado con su tempranero gol, al aprovechar Álvaro un error defensivo de los locales para batir al joven Hugo. A partir de ahí el equipo que dirige Bruno Gago intentó hacerse con las riendas del partido, pero de forma muy atropellada. Incapaces de marcar el ritmo y de elaborar las acciones, los moañeses no se encontraron cómodos y las oportunidades de gol no llegaron. Los visitantes, con dos líneas de cuatro bien marcadas y dos jugadores por delante de ellos, no pasaban excesivos apuros más allá del dominio que el Moaña sí tenía en cuanto a juego aéreo y segundas jugadas, aunque, eso sí sin materializarlo en llegadas claras. La ansiedad pasaba factura a los de O Morrazo.

En la segunda parte parecieron mejorar los moañeses al buscar las llegadas por banda, pero fue un espejismo. Así las cosas el gol del empate tuvo que llegar en una acción a balón parado. Una falta lateral al segundo palo fue controlada por Darío Martínez para anotar con un lanzamiento cruzado.

El control del juego era moañés, pero sin ocasiones. Hasta el descuento. Ventín, ahora sí, marcó una diagonal y lanzó un buen disparo que desbarató Juanjo. El Alertanavia, por su parte, se encontró con una acción de contragolpe que acabó con el que hubiese sido el gol de la victoria, pero el árbitro lo anuló por un protestado fuera de juego.