El Coruxo continúa madurando y ayer sumó su tercer triunfo consecutivo, con lo que abandona los puestos de descenso y comienza a ver el futuro con más optimismo. Una victoria dolorosa, no solo por tener que remontar el gol inicial del Covadonga, sino por la pérdida de Mateo Míguez, que duró siete minutos en el campo.

El Coruxo tuvo, una vez más, que remontar un gol inicial del equipo rival a los pocos minutos de juego. Los dos equipos estaban situándose sobre el terreno de juego cuando Turmo mete un balón entre líneas y Herrero le gana la espalda a Naveira. El asturiano se queda solo ante Alberto, que lo derriba señalando el colegiado el punto de penalti. No habían pasado más de dos minutos de juego. Menéndez ejecutó la pena máxima poniendo al Covadonga por delante en el marcador. Una vez más, tocaba remar contracorriente.

El Coruxo intentó dar un paso al frente. Enfrente, el Covadonga los esperaba con una línea defensiva muy adelantada, por lo que el terreno de juego se acotaba demasiado y el balón circulaba de un lado al otro en el centro del campo. Poco a poco el Coruxo ganaba terreno y comenzaba a tener mucha más presencia en el área asturiana. No tenían demasiadas ocasiones, pero por lo menos el balón estaba más tiempo en el lado asturiano que en el vigués.

Lo importante era, como mínimo, lograr la igualada antes de llegar el descanso, y el Coruxo cumplió. Se acercaba la media hora de juego, cuando desde el lado derecho Davo coloca un balón medido al área y Teles se adelanta a Trabanco para empatar el encuentro.

Las cosas se pusieron de cara tras el paso por los vestuarios. Teles y Davo se intercambiaron los papeles del primer gol, con lo que la remontada se culminaba tras los cuatro primeros minutos del segundo tiempo.

Pero la alegría no fue completa, pues dos minutos más tarde Mateo pedía el cambio por problemas musculares. El centrocampista había entrado tras el descanso y solo aguantó siete minutos sobre el terreno de juego. Habrá que esperar a las pruebas para ver el tiempo que está fuera de los terrenos de juego.

El segundo tanto del Coruxo le hizo mucho daño al Covadonga. Los ovetenses perdieron la fluidez de la primera parte y no conseguían llegar con alegría al área defendida por Alberto. Pero al Coruxo también le costaba recuperar el balón para salir a la contra y marcar. El tiempo pasada a favor de los vigueses, para quienes los tres puntos en juego eran vitales.

Con el tiempo complicado, Ínsua recupera un balón en la banda derecha y lo mete al centro, en donde Dani Vidal, completamente solo, bate por bajo al portero del Covadonga, dejando el partido totalmente sentenciado.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Johan, Pereiro, Andriu, Moreira; Pitu, Dani Vidal; Bugarín (Mateo, minuto 46-Guido, minuto 53), Teles (Borja, minuto 87), Añón y Davo (Ínsua, minuto 71).

Covadonga: Bussmann; Menéndez, Aitor, Trabanco, ALberto (Dani, minuto 81); Tineo (Figar, minuto 84), Nico (Santullano, minuto 56), Turmo, Vicentge (Asier, minuto 56), Iván y Herrero.

Goles: 0-1, minuto 2: Menéndez, de penalti. 1-1, minuto 28: Teles. 2-1, minuto 49: Davo. 3-1, minuto 90: Dani Vidal.

Árbitro: González Rodriguez, auxiliado por Concepción Herrera y López Santos. Amonestó a Pitu, Andriu, Añón y Davo por el Coruxo y a Iván por el Covadonga.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao, que registró una buena entrada.

“Probablemente fue el peor partido en casa”

En tres semanas, la situación del Coruxo cambió de forma radical con los triunfos ante Marino, Arandina y ayer Covadonga. El técnico le daba mucho mérito a la victoria “sobre todo cómo ha ido el partido, que nos han costado muchísimo, probablemente en el peor día en casa. Al final nos toca sufrir, creo que lo estamos haciendo bien, estamos compitiendo, pero no es menos cierto que en esta ocasión no hemos estado bien. Este partido, sino lo hubiéramos competido tal y como lo hicimos no hubiéramos ganado. Aún encima otro golpe con el rival marcándonos pronto, y creo que es el tercer partido en casa que nos toca remontar. Al final la cuesta parece que se nos hace grande, pero competimos, vamos, queremos. Hoy hemos hecho demasiadas cosas mal, pero al final también ha que valorar lo que hemos hecho. Los palos anímicos que estamos recibiendo son gordos, pero al final el equipo se está levantando muy bien. Al final encajas en los primeros minutos y te entra el miedo, el querer ganar ya y no hemos tenido esa pausa”.