Dos meses le costó al Celta Zorka Recalvi ganar su primer partido de Liga. Una primera victoria que, además tiene mucho mérito, ya que fue lejos de casa, ante uno de los equipos importante de la competición, el Barça.

No cabe duda que fue el mejor partido del equipo vigués en lo que llevamos de temporada. No hubo fallos, baches, y la intensidad comenzó tras el salto inicial, consiguiendo desquiciar a un cuadro azulgrana que terminó precipitándose en ataque para querer reducir la desventaja.

Cantero apostó de salida por incluir en el “cinco” inicial a Elba Garfella, y la celeste respondió a la perfección. El buen partido del jueves en La Seu tuvo continuidad, ayer en Barcelona. Fue una jugadora importante bajo los tableros, recuperando varios balones y llegando a dar cuatro asistencias. Además no le tembló el pulso a la hora del lanzamiento, y con una triple sumó nueve puntos al finalizar el encuentro.

Fue un primer cuarto en donde el Celta Zorka Recalvi sabía que había que estar muy bien en defensa para tener opciones al finalizar el encuentro. El equipo intercambiaba la defensa individual con la zonal lo que, en cierto modo, desconcertó a las catalanas, que tenían muchos problemas para ver el aro rival. El Celta no tardó demasiado tiempo en ponerse por delante en el marcador, consiguiendo llegar al final del cuarto con cinco de ventaja, 21-26, gracias a una canasta de Celeste Trahan-Davis.

El guión del segundo cuarto no fue diferente. El Celta Zorka Recalvi se mostraba intenso en defensa, consiguiendo contrarrestar los fallos en ataque. Fue un segundo cuarto con muchos errores por los dos equipos, pero fueron las celestes las que consiguieron marcharse al tiempo de descanso con ventaja en el marcador (36-39).

Samson y Haidara, desde la línea de tiros libres, ampliaban la ventaja celeste a los siete puntos. Era un momento importante y había que conseguir que el equipo no sufriera ese bache que le complicase la recta final del encuentro. Un momento en el que la aparición de Benton, que cometió varias infracciones por pasos, fue importante. Un triple y una canasta de dos, de forma consecutiva, lanzó al equipo, que llegaba a los trece puntos de ventaja tras una nueva canasta de dos puntos de Samson.

En los últimos diez minutos finales, el Celta se mantenía firme en defensa. Una faceta clave para el desenlace final del partido, pues obligó al cuadro azulgrana a forzar en los lanzamientos con tiros precipitados y sin buenas posiciones.

El Celta conseguía cerrar el rebote y eso le permitía mantener su ventaja en el marcador. Mientras, en ataque conseguía tiros cómodos, asegurándose una victoria que el equipo celebró con gran entusiasmo. La victoria de ayer le permite al Celta Zorka Recalvi abandonar la última posición del grupo y tener ahora por delante a dos equipos con una victoria más.

Ficha técnica

BARÇA: Erjavec (2), Guerrero (7), Bjorklund (11), Cruz (2), Pendande (14) -cinco inicial- Anderson (5), Navarro (0), Rakovic (2), Ginzo (14) y Silva (2).

CELTA ZORKA RECALVI: Haidara (8), Samson (9), Musa (13), Aguilar (11), Garfella (9) -cinco inicial- Benton (8), Senosiain (3), Trahan-Davis (7), Premasunac (2) y Prats (0).

parciales: 21-26, 15-13, 16-20 y 7-11. Árbitros: Gaarcía León, Esteve Malmierca y Meira González. Le señalaron 17 faltas a cada uno de los dos equipos, sin elimiandas. Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón Juan_Carlos Navarro, de Barcelona, que registró una buena entrada.

“El equipo ha estado sólido en el partido”

La entrenadora celeste no podía ocultar ayer su satisfacción tras la primera victoria de la temporada en la complicada cancha del Barça. La entrenadora viguesa apuntó que “estamos contentos por la primera victoria. El equipo continúa creciendo, pero en esta liga no llega con que tu vayas haciéndolo cada día mejor, sino que aciertes, que estés valiente, que entiendan el momento del partido, que no te arrugues”. Sobre el partido en tierras azulgranas, la entrenadora del Celta Zorka Recalvi afirmó que “pienso que hicimos una primera parte muy sólida, estando acertadas. Ellas se mantenían con las triple. Bjorklund nos estaba haciendo mucho daño y Lola Pendande lo mismo por dentro con segundas opciones. Estuve preocupada por las dos faltas de Musa por lo que tuve que quitarla pronto del juego y por ahí nos estaban haciendo daño. Incluso jugando muy bien, yo me decía que no rompíamos el marcadory a ver que pasa en la segunda parte. Pero bueno, cosas que hemos ido avanzando es que el equipo ha estado más solido en los cuarenta minutos. Hemos tenido algún bajón, pero también por cansancio y porque ellas también juegan. Hemos dudado un poquito, pero hemos vuelto a lo que queríamos hacer, hemos vueltoa que sabíamos que había que tapar en defensa, y al final hemos logrado la primera victoria de la temporada. .Muy contentos, sobre todo por las jugadoras, que le sirva de motivación para que mañana ya estén puestas en el siguiente partido, y tratar de engancharnos a los que tenemos por arriba y competir hasta el final, que es un poco lo que está demostrando el grupo, que nos íbamos acercando, y nunca hemos bajado la cabeza. Así que cabeza arriba, pelear todos los partidos, que nos ayude nuestra gente y que esto no pare”.

El sábado, derbi con Ensino

El Celta Zorka Recalvi regresará el próximo sábado al pabellón de As Travesas para medirse, a partir de las 19 horas, al Durán Maquinaria Ensino de Lugo.