El Iberconsa Amfiv firma su mejor inicio de temporada en varios años. No se equivocan los vigueses que ganan a quien deben y compiten contra los equipos que están llamados a pelear por los títulos a nivel nacional. La victoria de ayer en Extremadura, ante un Mideba que está llamado a pelear junto a ellos, asientan al Iberconsa en esos puestos de tranquilidad de la clasificación y que hacen más que factible que el equipo se reencuentre con la Copa del Rey allá por el mes de febrero.

El partido no se presentaba sencillo entre otras cosas porque el Iberconsa Amfiv encaraba este encuentro sin Lewis Edwards, uno de sus pilares, que tuvo que viajar a casa por motivos personales. La ausencia de Lewis obligó a César Iglesias a cambiar de quinteto inicial y a incorporar a Brais Pérez y a Jason Betancourt en la rotación inicial junto a los habituales Alejos, Brown y Knight. Las circunstancias obligaban a cambiar el guión ante un Mideba que tampoco contaba en esta jornada con Jhon Hernández, uno de sus jugadores de referencia. El primer cuarto se mantuvo igualado a tal punto que el Iberconsa conseguía una pequeña ventaja de un punto al terminar el primer período. Una ventaja que iba a revertirse en los primeros minutos del segundo cuarto cuando Mideba consiguió ponerse hasta seis puntos arriba con un marcador de 29 a 23 puntos. Fue la aparición de Oscar Knight en la segunda mitad del segundo cuarto lo que hizo que el Iberconsa recortase puntos hasta llegar a un empate a 33 al descanso del encuentro. El Iberconsa no lograría poner una brecha de 5 puntos en el marcador hasta la mitad del tercer cuarto. Una ventaja que marcaría el principio del fin de las aspiraciones extremeñas. Esa brecha sería ratificada por los de César Iglesias a falta de cinco minutos del final con un 47-60 en el electrónico. A pesar de que Mideba intentó, y consiguió por momentos, reducir distancias hasta el final, lo cierto es que el Iberconsa no permitió que los de Jorge Borba consiguiesen su objetivo y finalmente el resultado concedió una diferencia de 10 puntos a favor del equipo vigués.

Los números del partido establecen a Oscar Knight como el MVP del encuentro con 35 puntos conseguidos y 10 rebotes que hacen que consiga terminar con un doble doble. Otro con un triple doble fue Agustín Alejos que no sólo sumó 18 puntos al casillero de su equipo sino que además recogió 13 rebotes y proporcionó 14 asistencias. También es reseñable la aportación de Jason Betacourt que en sus minutos en pista puso 15 tantos en su casillero. Por parte del equipo local, Mousa Ghozibi firmaría 22 puntos y 17 rebotes y el máximo anotador de Mideba, Jose Cano, terminaría con 25 puntos.

Ficha técnica

Mideba Extremadura: Henry Ganuza (2), José Manuel Conde, Enzo Trabuchet (8), Abdel Hermosilla (7), Mousa Ghozibi (22) –cinco inicial-, Juan Luis Pérez, Jose Cano (25) , David Nieto.

Iberconsa Amfiv: Agustín Alejos (18), Oscar Knight (35), Nagwa Brown, Brais Pérez, Jeison Betancourt (15) –cinco inicial-, Julio Vilas (4), Marco Pino.

Parciales: 15-16, 18-17 (descanso), 11-16 y 20-25 (final).

Incidencias: Partido disputado en el pabellón de Granadilla.