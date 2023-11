Toda la jornada de Tercera RFEF se juega esta tarde, con complicados desplazamientos para el Rápido de Bouzas y el Celta C Gran Peña.

Arzúa-Rápido de Bouzas

Partido trampa, el que le espera esta tarde al Rápido de Bouzas en el campo de O Viso. El Arzúa acumula siete jornadas consecutivas sin sumar un solo punto, y todavía no conoce la victoria en los diez partidos disputados. Rafa Sáez trabajó a lo largo de la semana con intensidad la tensión que necesita el equipo en un partido como este. El técnico tiene muchas dudas para el partido, y nos las resolverá hasta minutos antes de iniciarse el encuentro.

Paiosaco-Celta C Gran Peña

El filial céltico se enfrenta a un rival directo en la lucha por una plaza de play off. El Celta C Gran Peña cuenta con tres puntos de ventaja sobre el conjunto larachés, por lo que sumar se presenta como el gran objetivo para mantenerse cerca de los puestos de play off.

El equipo entrenado por Fredi Álvarez viene en un buen momento tras haberse hecho con los tres puntos en juego ante el Rápido en el derbi vigués. Una situación que le ha dado mucha fuerza para pelear en este encuentro por los tres puntos en juego.