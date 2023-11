El Coruxo parece haber recupero la ilusión, y esta tarde buscará la tercera victoria consecutiva de la temporada. Un triunfo que le podría valer a los vigueses a salir de la zona peligrosa de la competición y acercarse un poco a la zona de privilegio del grupo.

El equipo entrenado por David de Dios recibe esta tarde en el campo de O Vao a un Covadonga que ocupa la última plaza del grupo con tan solo una victoria en los once partidos disputados. Un triunfo logrado el pasado mes de octubre en Villalba, lo que le confiere una dosis extra de complicación al partido ya que se muestran como un rival duro lejos de su terreno de juego.

El equipo vigués llega en una línea ascendente, con dos victorias en otros tantos encuentros. Dos partidos que han cambiado el discurso del equipo vigués, que cada vez está más cerca de salir de los puestos de descenso.

Sin embargo, el equipo vigués tiene sobrecargada la enfermería, y eso es una preocupación para el técnico vigués y su equipo. Álex Barrera continúa con su proceso de recuperación, aún le quedan varias semana, y todavía no está disponible para el partido. El delantero Aritz Pascual tampoco será del partido de esta tarde al seguir lesionado. La lista se amplía con Mario, que la semana pasada, en Aranda del Duero. En principio se le diagnóstico un esguince de tobillo, pero se le están sometiendo a más pruebas, ya que se teme que haya algo más serio.

Con todo, el “once” titular no debería sufrir demasiadas modificaciones con respecto al que el pasado fin de semana ganó en Aranda del Duero.

De lo que no cabe duda es que sumar un nuevo triunfo supondría un espaldarazo extraordinario para el equipo de O Vao, ya que no podemos olvidar que sería la tercer victorias consecutiva, y no hay muchos equipos en la competición que lo puedan hacer.

A pesar de estar en puestos de descenso de categoría, el Coruxo está a tan solo siete puntos de la última plaza que permite disputar la fase de ascenso.