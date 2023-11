“Luis Alberto Hernando”, se escribe en el buscador del archivo fotográfico. Cabe esperar un aluvión de imágenes del burgalés corriendo por las más altas cumbres o esquiando por parajes nevados. En la primera, sin embargo, surge de un agujero con casco de minero. Se tomó durante su participación en la Correminas, una carrera por las interminables galerías del asturiano Pozo Sotón. Hernando ha querido coleccionar todo tipo de experiencias, rayando el cielo y el infierno. Este domingo añadirá al catálogo el Trail do Trega. Pudiera parecer un insulso paseo para el pentacampeón mundial, acostumbrado a colosales distancias y desniveles vertiginosos. “Será atractivo”, contraviene. “Disfrutar” es su único credo.

La trayectoria vital y deportiva de Hernando combina destino y casualidad. Se inició en el atletismo junto a su padre, campeón mundial de maratón en veteranos. Él y su hermano compartían aquellas extenuantes cabalgadas. Ese gusto ya infantil por el kilometraje, sin embargo, se combina con otras encrucijadas más inesperadas. Hernando resume: “Yo he ido un poco a salto de mata”.

La historia se relata en su biografía, “Soy trailrunner”, escrita al alimón con Albert Jorquera. Su culmen en el atletismo convencional lo alcanzó bien joven, durante el servicio militar. Fue en la Guardia Civil, en la que se enroló después, donde conoció el esquí de fondo. Aquel chiquillo acostumbrado al paisaje llano de Burgos, que galopaba por tartán y asfalto, acabó mudándose a la elevada Jaca. Hoy sigue residiendo y trabajando allí como miembro de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña.

“Ha sido todo así, sin haberlo planificado ni organizado; atletismo, esquí de fondo y esquí de montaña para terminar haciendo carreras de montaña”, insiste. Y en todas esas disciplinas ha triunfado. Compitió individualmente y por equipos en la prueba de biatlón de los Juegos de Invierno de Turín de 2006. En la década posterior iría encadenando títulos en distintas distancias del trail; entre la miriada, los títulos mundiales IAAF de 2016, 2017 y 2018, los títulos mundiales de ultras de 2014 y 2015, el de Europa de ultras de 2017...

“A mí me ha ido bien”, valora con sencillez sobre la combinación de disciplinas. “He podido hacer entrenamientos cruzados y en altura. En los meses de invierno he podido esquiar un poco y correr un poco, y a lo tonto haces el doble de horas. Al cambiar de grupos musculares, te permite trabajar más que en un solo deporte”.

Hernando nunca se ha considerado el rey de la montaña. “Kilian Jornet”, sentencia cada vez que le preguntan. La admiración es mutúa. “Hay corredores que suben o bajan mejor que Luis Alberto, pero él siempre está ahí. Cuando otros tiran la toalla, él sigue dando guerra hasta el final”, ha comentado el catalán. El castellano acepta esa constancia como su principal virtud: “Después de haber competido con Kilian sabes lo que hay que hacer para ir cerca de él. En los primeros años me tuve que centrar en entrenar las bajadas. Pensé que era una cosa innata, de ser ágil, pero ni mucho menos. Se pueden entrenar de una manera específica. Son muchas sesiones dedicadas a mejorar para ser una corredor completo, que no pierda tiempo en ningún tramo”.

–¿Se gana en las subidas o en las bajadas?

–Se gana en meta –ha aprendido a contestar.

Aunque en realidad, y más con la edad –en septiembre cumplió 46–, él gana desde antes de salir y en cada zancada. “Aparte de buscar un objetivo de rendimiento, hay que buscar disfrutar para tener continuidad, que vayan pasando las temporadas y no te aburras y lo dejes”, explica. “El deporte de larga distancia premia acumular experiencia y un volumen de años de trabajo en las piernas. Yo he intentando entrenar de una manera que me permitiese terminar las temporadas teniendo ganas de más”.

De hecho, en su particular aritmética, el aspecto lúdico ha adquirido peso. “Podría haber sido más estricto y escrupuloso en mis planificaciones para conseguir picos de forma. Pero me gusta cambiar y hacerlo entretenido, también para que la familia disfrute y no solo sea yo”, revela. “He preferido aguantar tantos años que no estar solo uno volviéndome loco con dietas, programaciones...”.

De su enfoque, en esta fase ya crespuscular de su carrera, hablará este sábado (19:30, Casa do Concello en A Guarda), en una mesa redonda previa al Trail do Trega. “La idea es transmitir experiencias y sobre todo cómo he conseguido afrontar el deporte de competición con un baremo muy positivo, sin ninguna frustración y de una manera que para mí ha sido muy sana”.

Será su segunda visita a Galicia, donde estas carreras están en auge. “Casi todo el mundo que lo prueba se engancha. Si tiene a mano la montaña o cierta facilidad para practicarlo, la apuesta es segura. Al aliciente de cualquier deporte se añaden esos entornos a los que solo puedes llegar si subes corriendo. Cuando se hace una cima las sensaciones son muy especiales”.

El X Trail do Trega se celebrará al día siguiente de la charla, este domingo, en sus dos opciones: 12 km con 450 metros de desnivel acumulado y 19km, con 900 metros de desnivel. El recorrido largo resultará exigente para los otros 199 participantes. Pero Hernando no desprecia la distancia. Recién sale de una seria lesión. “Es una prueba atractiva. Toca correr con cabeza pensando en que el lunes no me pase factura. Dadas las circunstancias, terminar una carrera de 20 km es igual de ambicioso que terminar una de 90 km”.