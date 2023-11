El Lóstrego es el único equipo del área de Vigo que firma un primer tercio de temporada casi perfecto, por lo que mantiene el codo a codo con el Real Avilés, al que como colíder discute el primer puesto. El Olímpico de León fue un rival muy complicado, pero esta vez no necesitaron del descuento para ganar como contra el Sárdoma.

Un buen balón de Ana Iglesias para Irene supuso el 1-0, con buena definición de la “9” viguesa ante la guardameta visitante. El Lóstrego tuvo ocasiones para ampliar su ventaja, pero las leonesas marcaron a balón parado. En la salida de un saque de esquina, un cabezazo impecable de Cuervo-Arango ponía las tablas. Sucede que las de Gabi Couñago van lanzadas y al filo del descanso un balón largo sobre Irene tenía la involuntaria complicidad de la portera visitante, que erraba y el Lóstrego se ponía de nuevo por delante.

Le duró poco la alegría a las gondomareñas. No estuvieron bien en defensa. “Peque” perdía un balón en el área pequeña y “Lu” Bouzón, ex del Mos, empujaba el cuero para el 2-2. Vuelta a empezar. Hasta que a balón parado llegó el tercero. Córner y, desde fuera del área, “Ade” González marcaba. Luego llegó el sufrimiento. La portera no supo resolver un balón largo y acabó derribando a la delantera visitante. Expulsión y diez minutos para el rival. Couñago hizo tres cambios para frenar cualquier ofensiva rival.

Ficha técnica

3. Lóstrego CF: Naiara Martínez; Marta Carballo, Tamara Fernández, Andrea Álvarez “Peque”, Andrea Mariño “Drus”, Adelaida González (Irene Rial, min. 81), “Equis” Márquez, Álex Pichel (Nara Fernández, min. 64) (Alejandra da Silva, min. 88), Laura Izard (Irea Piñeiro, min. 81), Ana Iglesias (Lola García, min. 81) e Irene Fernández.

2. Olímpico de León: Alba Fuertes; Emma, María Cuervo-Arango, Clara Piñán “Chispi” (Alba Fariza, min. 82), Andrea Martínez (Inés, min. 46), Aroa Caño, Nerea Redondo, Claudia Blanco (Marta San Teodoro, min. 46), “Lu” Bouzón, Paula Riesgo y Jyoeldry (Lucía Rabanal, min. 70).

Árbitro: Iván Mosquera (Delegación de Vigo). Roja directa a la portera local Naiara (min. 80). Amonestó a las visitantes Fuertes y Redondo.

Goles: 1-0 (minuto 14), Irene. 1-1 (min. 37), María. 2-1 (min. 42), Irene. 2-2 (min. 47), Bouzón. 3-2 (min. 66), Adelaida.

Incidencias: A Gándara, en Chaín (Gondomar). Décima jornada del grupo 1 de 3ª RFEF.