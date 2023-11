El fútbol es un estado de ánimo y en el Bernabéu se reunieron dos buenos ejemplos. Un Valencia joven y descarado que ha espantado el fantasma del descenso y un Brahim al que Ancelotti ha colgado la etiqueta de Bellingham de guardia’ cuando no esté el inglés, ausente por el problema de hombro.

El tercer ejemplo de que el fútbol es un asunto de fe es Carvajal, que se ha animado a sumarse al ataque y en la primera jugada empaló un zapatazo con la izquierda que abrió el marcador y el partido. El Valencia no se cortó y propuso un ida y vuelta en la puesta de largo de su muchachada en Chamartín. Eso generó un duelo divertido con Lunin y Mamardashvili trabajando en las áreas. El meta madridista ganó el pulso a Hugo Duro y Mamardashvili sucumbió ante Vinicius y Rodrygo. La pegada blanca se impuso al descaro naranja.

Si había algún atisbo de resucitar el partido, a los tres minutos de la segunda mitad un error grosero de Paulista terminó en los pies de Vinicius. La cosa fue más allá en la siguiente jugada, cuando se produjo otro error de Mamardashvili, quien se lo regaló a Rodrygo y el brasileño la clavó. Baraja se suicidaba con su planteamiento valiente, a lo que se sumaban los errores de sus jugadores.

La media hora final fue diluyéndose con la grada esperando el quinto, que llegó por obra de Rodrygo, y Baraja tratando de pertrechar a los suyos para que la goleada no terminase en escarnio. El Valencia llegó al Bernabéu con 13 goles en contra y siendo el equipo que menos disparos recibía a puerta de la Liga. Pero los chavales se marcharon con una enseñanza que no tenían apuntada en su libreta: cuando perdonas al Madrid, te mata. El Madrid tiene optimizado el modo contragolpe y este Valencia aún debe afinar su colmillo cuando sale a pisar el área rival en los partidos.

Florentino, desatado, critica con dureza a Tebas, a Ceferin, al VAR y los arbitrajes

En la asamblea de socios del Real Madrid emergió el Florentino más desatado. Como es habitual tuvo palabras para la Superliga y su pulso con la UEFA de Ceferin: “El fútbol sufre una crisis sin precedente, muy grave. O reaccionamos, o no sobrevivirá como lo conocemos ahora. El principal problema son una serie de gestores que no piensan en los aficionados. El europeo no pertenece a la UEFA y el español, al presidente de LaLiga. Por eso, la Superliga es más necesaria que nunca, ofrecería el mejor fútbol de clubes del mundo. Y exijo más normas al Fair Play Financiero, lo que algunos clubes incumplen sin consecuencia alguna. Esta situación no es estable, no puede serlo”. Florentino fue muy duro también con los arbitrajes que sufre el Real Madrid: “Eso en Europa... pero en España es aún más preocupante. No hablaré de la RFEF, que atraviesa un proceso de regeneración que confío recupere su prestigio y reputación. Asuntos tan importantes como la calidad del arbitraje y el VAR... dependen de ellos. Espero que el Gobierno actúe en el sistema arbitral porque nuestras competiciones están muy deterioradas. Es urgente. Nadie sabe quién traza las líneas del VAR o qué frame se elige para ello. Esto es una constante y genera dudas sobre el arbitraje. Y ahora, LaLiga y sus últimas actuaciones ante el Madrid. El presidente blanco también cargó contra Tebas y LaLiga: “Tres cosas. La CVC, con la que buscaron quitarnos durante medio siglo un 11% de nuestros derechos audiovisuales... sin que nos enteráramos. Nos dimos cuenta por la prensa y porque gente honrada nos informó. Esta operación era un gran negocio para su gestor y una desgracia para el fútbol. Real Madrid, Barcelona y Athletic nos negamos, señalamos que eso era ilegal. Y allí mismo informaron de cambios... que también son ilegales y lo señalamos, pese a no estar acogidos. La RFEF también se unió a nuestras demandas ante la ilegalidad, apuntando que quienes ascendiesen, por ejemplo, deberían dar ese 11%... ¡Sin haber cobrado nada, porque lo cobraron los clubes de antes! Es una lacra el CVC, lo señalo y lo señalaré siempre. Pérez también dedicó unas palabras al caso Negreira: “Y quiero terminar con una reflexión sobre el ‘caso Negreira’, será breve. Está en manos de los jueces y debemos ser respetuosos con los tiempos y plazos. Pero no es normal que se hayan pagado casi 8 millones de euros... Es un caso de enorme gravedad. Enorme”.