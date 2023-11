Aunque los chicos de Claudio y el propio entrenador no se sienten cómodos en Barreiro, el miedo de otro tiempo a jugar en el pequeño campo de Lavadores parece haber pasado a mejor vida. Culpa del rendimiento que el Celta Fortuna está ofreciendo esta temporada y especialmente en los últimos partidos jugados en Barreiro ante el Nastic y el Real Unión a los que desbordó para conseguir dos victorias claras. Incluso ese día su desempeño pareció agrandar las dimensiones del campo. Hoy tratarán de continuar esta serie ante el complicado Unionistas de Salamanca, un equipo de la zona alta que domina diferentes estilos de juego, que está jugando a un gran nivel, pero que también sabe ponerse el mono de trabajo cuando hace falta.

El filial céltico sigue en el exilio de Barreiro porque el estado de Balaídos aconseja darle descanso para que esté en condiciones en un par de semanas de recibir los partidos del Celta y de su segundo equipo. El cambio de césped, las lluvias caídas y las deficiencias que hay en el estadio como consecuencia del concierto de Guns N’Roses de verano obligan a actuar con prudencia con el tapete de Balaídos.

El Celta Fortuna llega a esta cita después de encajar hace una semana una derrota en Sestao en un partido muy incómodo y cerrado que les hizo perder el liderato que habían cazado una semana antes tras el recital ante el Real Unión. Hoy tratará de recuperar el buen camino un equipo que está jugando de forma primorosa.

Novedades

Para este encuentro Claudio podrá contar con los tres jugadores que Rafa Benítez se llevó a San Mamés como son Hugo Alvarez, Javi Rodríguez y Damián Rodríguez, tres de las piezas esenciales del preparador.

A las bajas ya conocidas de Iván, Gael y San Bartolomé, con los que el Fortuna no cuenta desde hace semanas, se suman ahora Yoel Lago (injustamente expulsado en Sestao y que se pierde el partido después de que el recurso presentado por el Celta no prosperase) y la de Manu Garrido. Claudio vuelve a contar con Antañón (que ayer participó en el tramo final de la victoria del Celta C ante el Rápido de Bouzas) y del tercer equipo llama a Manu Fernández y Piay.

La lista de jugadores que Claudio Giráldez tendrá para este partido está formada por Coke, Ruly, César, Tincho, Javi Domínguez, Damián, Bruno Iglesias, Pablo Durán, Raúl Blanco, Alfon, Miguel Román, Fer López, Dani González, Javi Rueda, Joel López, Javi Rodríguez, Hugo Alvarez, Antañón, Piay y Manu Fernández.