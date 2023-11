El porriñés Gabri Veiga, del Al Ahali saudí, ha vuelto a ser convocado por el el seleccionador sub 21, Santi Denia, para la doble cita de clasificación para el Europeo de la categoría, que se disputará en 2025, frente a Hungría en Huelva el viernes 17 de noviembre y en Bélgica el 21 del mismo mes, que presenta as novedades de los retornos de Alberto Moleiro y Pablo Barrios, y en la que vuelve a estar David Torres (Real Valladolid).

“Gabri va a más. En la primera convocatoria de septiembre no estuvo en su mejor momento porque la pretemporada del Celta no había sido lo exigente, entre comillas, que debería porque había que cuidarlo por el traspaso. Ahora va a más, jugando, teniendo protagonismo y haciendo goles. Ayer jugó casi 80 minutos y su situación física está yendo a más. Nos va a dar más en esta convocatoria y espero que podamos darle más minutos”, destacó, el seleccionaador sobre el ex céltico, que la pasadsa jornada anotó su segudo gol en la liga saudí.