Partido muy importante, el que le espera esta tarde al Coruxo en Miranda del Ebro. Los vigueses se miden a una Arandina que está empatado a puntos con ellos en la clasificación, por lo que se puede decir que son tres puntos de oro.

Los dos equipos llegan a este partido con dinámicas totalmente opuestas. La Arandina acumula un mes sin ganar un solo partidos, con uno de los doce puntos disputados. Todo lo contrario que los viguses, que el pasado fin de semana se sacaron un peso de encima con la victoria ante el Marino de Luanco. Un triunfo que le sirvió para cortar una racha peor que la de la Arandina, al acumular ocho jornadas sin ganar.

Es por ello que el partido es muy importante para los dos equipos. Como se suele decir, un triunfo de los jugadores entrenados por David de Dios, haría buena la victoria de la semana pasada ante el Marino.

La semana de entrenamiento del Coruxo se desarrolló con absoluta normalidad, y es que la victoria fue un bálsamo perfecto para todos los males del equipo. La plantilla sabe que sumar los tres puntos en el partido de hoy también es necesario por dos motivos. El primero de ellos es porque se trata de un rival directo en la lucha por la permanencia; y el segundo porque la clasificación está tan apretada, que con los tres puntos incluso se podría salir de los puestos de descenso.

David de Dios, entrenador del Coruxo, afirmaba tras la última sesión de entrenamiento, que “tenemos que conseguir llevar esa fortaleza que tenemos en O Vao lejos de casa, y esta es una gran oportunidad”. Sobre el partido ante la Arandina, el entrenador del Coruxo apuntó que “todos los partidos son importantes. Ellos están abajo, como nosotros, por lo que propondrán el partido como una fina. Pero a la siguiente tendremos otro y estamos en un grupo, por lo que se ve en los resultados que se dan semana a semana, que el primero puede perder con el último, y viceversa. Todo está muy igualado y no puedes descartar ningún partido aunque pueda parecer que no es de tu Liga. No podemos desperdiciar ningún partido, pero evidentemente este es importante porque al final, ganar dos partidos consecutivos te daría un aire y una confianza tremenda, pero tomamos todos los partidos con la misma importancia. Desde el partido del Oviedo venimos haciendo cosas bien, a pesar de que no se reflejen en los resultados. El otro día, el partido estaba igualado, ellos tiran una al larguero y, si la hubieran metido, todo habría cambiado y volveríamos a la misma situación. Al final, los partidos cambian en pequeñas acciones, en pequeños detalles, te cambia para meterse abajo, para no darte puntos, para perder confianza. El partido del otro día no ha dado confianza, y ahora tenemos que seguir una línea ascendente”.

Sobre la semana de trabajo, el técnico apuntó que “esta semana no necesitaron nada. Otras semanas hubo que tirar de ellos mostrándole las cosas buenas que hacen, y es cierto que esta semana entrenando ya les ves otra cara y, sobre todo, otra confianza en lo que están haciendo y eso es lo máximo que se puede pedir”.