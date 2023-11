A Jorge Pérez le cuesta describir el mar de emociones por el que navega desde que hace poco más de un mes la vida le apartó para siempre de su hermano Ángel. Sucedió de repente, sin avisos previos, sin tiempo para decirse adiós...con tantas cosas por hacer y tantos rallys por correr. La muerte de Ángel Pérez, a quien todo el mundo conocía como “Gilillo”, a los 44 años de edad ha conmocionado al automovilismo gallego, impactado por la noticia. Su despedida movilizó a centenares de amigos y conocidos que aún ahora siguen visitando el cementerio de Coruxo donde su lápida recuerda su apasionada relación con los coches y los rallys. “A mi hermano lo quería todo el mundo porque no se podía ser mejor persona que él. Por Facebook recibí más de cinco mil mensajes... ha sido una locura”, explica Jorge, aún agitado por todo lo que está viviendo.

Para Jorge su hermano era su inseparable compañero de viaje. En todos los sentidos. A la relación familiar se unía una pasión en común: la de los rallys. Al tiempo que pasaban en el negocio había que unir todo el que dedicaban al automovilismo. Jorge como piloto, “Gilillo” sentado a su derecha. Siempre corrieron juntos aunque “Gilillo” también ejerció de copiloto de gente como Oscar Garre o Alberto Meira. Pero siempre que su hermano le necesitaba, Gilillo aparecía a su lado. Nada le gustaba más que correr con Jorge. El día que consiguieron su primera victoria juntos fue como hacer realidad de la mano un sueño. Así lo dejó escrito Jorge el día del fallecimiento: “Hermano, me dejas el vacío más grande que se puede dejar. Te cuidé toda la vida para que fueras feliz siempre. Cumplimos nuestro sueño desde niños de ganar un rally juntos, y lo logramos este día en el Porsche, el coche de nuestros sueños. Mi vida sin ti no va a tener ningún sentido. Vuela alto hermano... Corre ahí arriba Gili, cantando notas muy alto como tú hacías. Espera por mí, que pronto voy para estar juntos. Te quiero más que nada en la vida... ”.

"Mi hermano vivía para esto y disfrutaba como nadie" Jorge Pérez - Piloto

Hace justo un año en Viana do Castelo corrieron por última vez juntos. Después de aquella prueba una lesión apartó a “Gilillo” de la competición y el destino no les concedió un baile más. Este fin de semana Jorge regresa a las carreteras de Viana. Una explosión de sensaciones se agolpan en su cabeza. Sintió hace días que no podía ser una carrera sin más y decidió convertir el Porsche 911 con el que competirá en un homenaje a su hermano. Decidió rotular el coche y el casco con el que competirá con el nombre de “Gilillo”, con mensajes dirigidos a él (“Forever”, “Vai por ti”) y una imagen suya en un coche de rallys. Jorge explica lo complicado que también ha sido para él tomar una decisión así: “Te juro que hay veces en que pienso si hago bien o no... pero yo al menos me quedo en paz haciéndolo. Quiero recordarlo así, haciendo lo que más le gustaba porque mi hermano vivía para esto y disfrutaba como nadie”. Admite que le impresiona ver el coche convertido en un altar de su hermano, pero siente que es la manera de pasar el duelo. Es una decisión que prolongará también la próxima semana en la que correrá el Rally de Arousa porque quiere que la afición gallega, que tanto quería a “Gilillo”, le vea correr con ese coche. Luego regresarán los patrocinadores habituales aunque en el coche siempre quedará el nuevo nombre que le ha dado a su equipo: “Gilillo Motorsport”. Eso será para siempre.

La única alusión en el coche que no tiene que ver con “Gilillo” es la de “O tío Lito”, que también tiene su historia familiar: “El Tío Lito era mi abuelo que se llamaba como Ángel. Uno pasó a ser Gilillo y el otro Angelito...de ahí viene Lito. Nos quería mucho, siempre estaba con nosotros, se preocupaba de nuestras carreras y le dije que iba a poner su nombre en el coche y que siempre correría con él. Cuando murió, de lo mismo que Gilillo, pusimos “O tío Lito” y siempre he corrido así. Siempre lo llevaré también en el coche”.

Jorge Pérez, que es el actual campeón gallego de montaña (tercera vez que lo consigue), sufre para describir todo lo que está recibiendo estos días por parte de conocidos y amigos, volcados en echarle una mano o en dejarle una palabra de consuelo: “Es una locura todo lo que estamos viviendo...era la clase de persona a la que quería todo el mundo y se está viendo en la reacción de la gente”. A las complicadas carreteras de Viana do Castelo Jorge llega con la idea de ganar (algo que haría aún más redondo el homenaje a su hermano) aunque reconoce que las posibilidades disminuyen por la previsión de lluvia que hay durante el fin de semana en el norte de Portugal porque “el Porsche sufre con el asfalto mojado”. Por encima de todo tiene claro que debe llegar, terminar, completar la carrera. A su lado tendrá en esta ocasión a Unai Conde como copiloto, aunque él sabe que cuando cruce la línea de meta seguramente sienta más fresco que nunca el recuerdo de su hermano, de su mano protectora y de su palabra reconfortante.