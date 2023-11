No está siendo una temporada fácil para los servicios médicos del Real Madrid esta temporada. Si a principio de la misma se lesionaba una figura fundamental del esquema blanco como Thibaut Courtois, en la previa al duelo de Champions frente al Braga caía su sustituto, Kepa Arrizabalaga. El meta sufrió una lesión muscular en el abductor derecho.

¿Cuánto tiempo estará de baja el meta cedido por el Chelsea? Según las primeras aproximaciones, el tiempo de recuperación de Kepa será de entre dos o tres semanas. Durante este periodo asumirá la titularidad del equipo de Ancelotti el ucraniano Andriy Lunin. A los cinco minutos paró un penalti a Álvaro Djaló.

Lunin, fichado por el Real Madrid en 2018, no tuvo gran trabajo ante el Braga, pero estuvo atento e intervino en las acciones puntuales que afrontó. No se mostró frío o fuera de forma a pesar de que no jugaba desde la segunda jornada en los Juegos del Mediterráneo contra el Almería.

La lesión de larga duración de Courtois le abrió las puertas de la titularidad a un Lunin que no ha sido convocado por su selección en esta próxima ventana internacional que transcurrirá del 13 al 21 de noviembre. Tampoco estará Kepa en la lista que Luis de la Fuente ofrece este viernes. Esto favorece a los intereses del Real Madrid, porque además del partido frente al Braga, Kepa solo estará ausente contra el Valencia este próximo sábado en el Santiago Bernabéu.