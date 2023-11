España no pudo poner el broche a esta convocatoria en Galicia con otra victoria frente a Portugal. Las de Clàudia Pons empataron con Portugal en Salvaterra do Miño en un encuentro de nuevo muy igualado y en el que el balón parado volvió a funcionar para ambos equipos. Las lusas salieron con una marcha más que un día antes. Con ganas de tomarse la revancha comenzaron dominando el partido y jugando más en terreno rival, a la vez que esa intensidad le costaba cargarse de faltas, hasta el punto de cometer la quinta en sólo nueve minutos.

A España le costaba encontrarse cómoda con el balón, pero aún así logró ponerse por delante. Ale de Paz peleó un balón en el área rival, lo recuperó y aprovechó un rechace para batir a Odete Rocha. Como el día anterior, Portugal respondió con un gol de Fifó, que aprovechó una contra para poner las tablas con las que se llegaron al descanso.

El paso por los vestuarios sirvió a España para dar la vuelta a la situación y dar la vuelta al encuentro, haciéndose esta vez con el mando. Y no tardó en encontrar su premio con un gol de Irene Córdoba en una jugada de saque de banda.

La ventaja no hizo que el ritmo de España decreciese. Siempre ambiciosas, las de Clàudia Pons mantuvieron la presión en cancha contraria y mantuvieron alejadas a las portuguesas de su área. Pero no pudieron evitar el empate. Janice Silva primero lo intentó con un mano a mano que Cristina sacó sobre la línea con una gran reacción y después acertó en una jugada de saque de banda. De ahí al pitido final ambas selecciones lo intentaron, con las lusas generando las ocasiones en la recta final, pero el marcador no volvió a moverse.

Antes de que las selecciones de España y Portugal saltasen a la pista del Pabellón Cándido Carrera pasaron muchas cosas. La selección española desarrolló una intensa jornada durante la mañana de ayer –horas después de jugar en Verín el primero de los duelos de esta serie contra Portugal– en la que visitaron a un numeroso grupo de escolares de Salvaterra y también hubo recepción en el Concello con la corporación municipal.