Bembrive, entidad menor, se ilusiona en verde, frondosa y sostenible. Su equipo femenino de fútbol sala lidera el grupo 1 de Segunda División. Galopa hacia el play off de ascenso a la máxima categoría, que en la pasada campaña se les escurrió entre los dedos. Pitu y sus jugadoras anhelan esa experiencia. “Tenemos un objetivo entre ceja y ceja, estar entre las cuatro plazas a las 22:00 del sábado 25 de mayo”, precisa la capitana, María González. Apenas se ha iniciado el camino. Quedan los exámenes más exigentes. Y nadie se imagina en Primera. “Palabras maiores”, desliza la goleadora Clau Martínez. Pitu sentencia: “Inviable”. La realidad financiera limita sus sueños. Pero esa limitación acrecienta su orgullo.

Ningún diagnóstico más preciso que el de Roberto García Carballo, este Pitu de brillante trayectoria como cierre: Breogán, Alborada, Marcote, Rías Baixas, Ourense, O Parrulo, Lobelle, Leis, Interrías... Regresó a Vigo para transitar en el Bembrive de jugador a técnico. Con el sénior masculino vivió la dolorosa renuncia a Segunda B en 2016; con el femenino, el histórico ascenso a Segunda de 2011, aunque aquellas tiernas crías no ganasen después ningún partido. También él comandó el regreso a Segunda, en 2020.

Pitu ha conocido, por tanto, las apreturas y los entusiasmos de un club fundado en 2001, que vive hoy a través de sus mujeres su mejor momento deportivo. Segunda se ha reducido a tres grupos de 16, 15 y 16 equipos. Los cuatro primeros se clasificarán para el play off. Dos rondas –primero contra cuarto, segundo contra tercero, cruzando grupos, en la eliminatoria inicial– decidirán los tres ascensos. El Bembrive encabeza el grupo I con los 27 puntos de sus siete victorias inmaculadas. Detrás, Rodiles (19), Ourense (18), Segosala (18), Valdetires (14) y Leganés (12). “El equipo está bien. Hemos ganado los partidos con solvencia”, conviene Pitu, que matiza: “El calendario ha sido benévolo, también hay que decirlo. No nos hemos enfrentado con ninguno de los equipos con los que vamos a pelear por entrar en el play off”.

En el vestuario comparten su prevención. “En lo relativo a resultados, es un hecho que ha sido prácticamente impecable. A nivel de juego quedan muchísimos conceptos por mejorar. Tenemos los pies en el suelo y somos prudentes. Es importante comenzar en esta dinámica, pero somos muy conscientes de que lo realmente duro comienza ahora mismo. Noviembre y diciembre nos exigirán el 120%”, calcula María González, que paladea estos momentos desde su compromiso emocional. De 24 años, se enroló en el club con 7. “Pasar por casi todas las categorías de la base hasta llegar a Segunda es y será una de las experiencias más bonitas de mi vida. Me siento muy agradecida. Intentaré dar lo mejor de mí cada semana para que Bembrive y el Bembrive FS ocupen el lugar y reconocimiento que merecen”.

Clau, segunda en la capitanía tras González y pichichi del campeonato con 19 goles, presenta un currículo bien diferente. Combinó el atletismo con el fútbol sala hasta los 15 años. Del Olivo se mudó al Poio y superó una rotura de cruzado para militar en Primera durante tres temporadas. Se retiró temporalmente tres años, desde los 21, por cuestiones laborales. “Pero ao cuarto ano traballando plantexeime volver a adestrar por despexar a mente e por saúde mental. Sen ningunha referencia e grazas a un contacto da miña irmá, comecei no Bembrive. Non tiña pretensións nin expectativas. Só quería que o deporte volvese á miña vida para despexar ao sair da oficina”.

La escuadra competía entonces en Autonómica. El estallido del COVID cogió a las viguesas compitiendo con el Celanova, que facilitó su ascenso en 2020 al renunciar a la plaza. El Bembrive ha rentabilizado ese golpe de fortuna con campañas sólidas, siempre en zona noble. De hecho, el año pasado una alineación indebida les impidió disputar ya el play off –solo se clasificaban los dos primeros–. “O obxectivo é intentar gañar cada fin de semana para que en maio poidamos lograr disfrutar duns play off que moita xente deste clube merece vivir. Eu puiden xogar o play off co Poio e foi a mellor experiencia da miña vida, por enriba das convocatorias coa española e incluso por enriba do Campionato de España coa selección galega. Poder vivilo dez anos despois co Bembrive sería un soño”, valora Clau. “Se podemos lograr o primer posto, mellor que o segundo. É un reto moi complicado porque a liga é moi longa e competimos contra equipos semiprofesionais. Nós somos todas amateurs, cos nosos traballos e estudos”.

Pitu abunda en esa sensación de vindicación. “La gran mayoría de mis jugadoras podría haber jugado en categoría superior o en otros equipos que ofrecían contraprestación económica. Aquí no la hay. Están porque quieren, porque le gusta jugar al fútbol sala y el proyecto, y porque se sienten cómodas. Llevamos años haciendo las cosas bien. El sueño de todas es poder jugar un play off. Nos lo merecemos y nos lo debe esta categoría”.

La ruta que han diseñado concluye en esa clasificación. Nadie se concibe en Primera a la vuelta del verano de 2024. “A nivel deportivo tendríamos que crecer y desarrollarnos exponencialmente para poder competir de tú a tú”, admite Clau, que añade: “A nivel institucional harían falta muchos más medios”.

La cuestión material predomina. “La estructura del club es muy familiar. Los padres y madres son directivos y delegados. Las jugadoras entrenan a la base. No tenemos ni patrocinador. Nos desenvolvemos con las ayudas de instituciones, como podemos, con los mínimos. Las jugadoras ponen sus medios para venir a entrenar y muchas cosas. Plantearse una división tan exigente, con rivales profesionales... No podríamos pegar ese salto. Ahora, jugar un play off y ver hasta dónde podemos llegar, por supuesto que sí”.