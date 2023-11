El Bembrive FS continúa líder, mantiene dos puntos de distancia sobre el Gaitero Rodiles, su inmediato perseguidor y acabó con la racha del conjunto madrileño, que contaba por victorias todos sus partidos como local.

Pero para que todo eso se diera, el equipo que entrena “Pitu” García tuvo que afinar. Y mucho. Porque en los primeros minutos, hasta nueve ocasiones tuvo el conjunto verde (una cuádruple, con punterazo de María y tres disparos seguidos de Clau, todos rechazados por la portera o su defensa), frenadas en seco por una acertada Paula García. No sucedía lo mismo en la portería visitante: Ana Vázquez no atinaba en un disparo franco rival, el primero del equipo madrileño, y después pifiaría en el 3-3.

Entremedias, el Bembrive supo reaccionar. Una diagonal de “Luca” dejaba a “Lutxi” ante la salida de la portera, a la que superaba picándole el cuero. Jessi ponía a las visitantes por delante con un disparo raso desde la diagonal. Pero del mismo modo contestaban las locales. El quinteto vigués no era dueño del partido como al principio porque ya no estaba fino en la circulación del esférico. Con el 2-2 “Pitu” pedía minuto. El tiempo funcionó y Clau, en ese habitual regate escorándose a la derecha para soltar un zambombazo sin ángulo, colocaba el 2-3 a trece segundos del descanso. ¿Clave? Pues no. Seis segundos después, un balón colgado por la cierre madrileña desde su campo entraba de forma incomprensible. No, no era el día de la portera viguesa.

Con todo, Clau estaba desatada. Un balón recuperado por la morracense provocaba el contragolpe en superioridad, abriendo para María y esta, asistiendo a la de Aldán para que marcase a puerta vacía.

El San Fernando buscó el empate, aunque esta vez Ana Vázquez era un valladar. En el minuto 36, doble ocasión de Clau que de nuevo impedía la guardameta naranja, hasta que otro robo de la “9” verde suponía su hat-trick, de zurda esta vez, para dar tranquilidad.

Las madrileñas apostaron por el juego de cinco con Nerea Miranda como portera jugadora y a 1:13 del final tenían premio para el 4-5, pero no hubo más. El quinteto visitante sumaba los tres puntos ante un rival que para el cuerpo técnico vigués figuraba como uno de los candidatos a los play-offs de ascenso. La próxima jornada, el Bembrive juega en casa contra el Ourense Ontime, uno de sus perseguidores. Otro encuentro para nota.