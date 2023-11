Las selecciones gallegas sub14 y sub 16 ya velan armas antes de comenzar hoy su participación en Vigo en el Campeonato de España por autonomías de sus categorías.

Las selecciones gallegas se reunieron ayer en el Hotel Coia para iniciar oficialmente la concentración y, tras la comida, han realizado el entrenamiento oficial previo al debut ante Canarias en Coia.

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 dirigidas por Lalo Suárez y David Páez, respectivamente, disputarán sus dos partidos en el campo federativo de Coia durante las jornadas del sábado y domingo. Los sub 14 jugarán hoy a partir de las 10:30 horas y los sub 16 justo a continuación (12:30 horas).

El domingo se repiten los horarios. La selección sub 14 volverá a jugar a las 10:30 horas en este caso ante el País Vasco y la sub 16 tendrá el mismo rival pero dos horas más tarde. El resto de los partidos de esta fase del campeonato de España se celebrarán en A Madroa.

Todos los partidos correspondientes a esta primera fase de clasificación del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Masculino Sub 14 y Sub 16 se retransmitirán en directo por streaming a través de los canales oficiales de la RFEF.