No estuvo lejos el Celta Zorka Recalvi de su primera victoria. Se regaló una oportunidad después de un partido en el que siempre estuvo lejos. El justo premio a los dos primeros cuartos, casi bochornosos, en los que el Araski –equipo que también llegaba con el casillero a cero, circunstancia que añadía enorme importancia al duelo– abrió una brecha considerable en el marcador frente a un Celta alborotado en ataque y poco intenso en su propia zona. Los centímetros de Seda, que pareció jugar sola el primer cuarto, y la buena mano de Van der Adel bastaron porque enfrente no había casi nada. Solo la capacidad de sacrificio de Musa y alguna acción puntual pudieron rescatarse de un Celta Zorka Recalvi justo de recursos y en el que algunas de las jugadoras que llegaron para subir el nivel (Premasunac, Benton o Trahan Davis) están completamente desaparecidas de la escena y esa es una concesión demasiado grande.

El 17-22 esperanzador del final del primer cuarto no tardó en agigantarse en el segundo ante un Celta lamentable en el lanzamiento (1 de 10 en triples en el minuto 16), muy inferior en el rebote ante la superioridad física de las vitorianas y penalizado también en el reparto de faltas por un arbitraje muy “sensible” en según qué zonas de la pista. Cuando las viguesas lanzaron su primer tiro libre el Araski ya había ido dieciséis veces a la línea. Un extra que les permitió estirar el marcador ante el bloqueo general en las filas de Cristina Cantero (24-40 al descanso).

El resultado hacía daño a la vista. En su regreso a la máxima categoría, el Celta está mentalizado para sufrir ante los equipos que, estando en su misma división, pertenecen a otra clase. Pero otra historia es que un rival directo, alguien que tampoco ha sido capaz de sumar una victoria, te haga un destrozo considerable. Por eso los dos últimos cuartos no eran tan importantes por el resultado final (que obviamente sí) sino por la imagen que fuesen capaces de dejar. Y, con evidentes errores, el Celta sí creyó para regalarse una oportunidad cuando nadie lo imaginaba. Cantero tomó una decisión audaz. Pese a la superioridad de las vitorianas en la zona renunció a centímetros. Situó a dos bases (Aguilar y Senosiain) con Samson como tres, Haidara de cuatro y Musa pegándose con todo el mundo en la zona; y ordenó una zona que se le atragantó al Araski. Más mentalizadas a la hora de cerrar el rebote, intensas en defensa y sobre todo más flexibles en ataque (agradeció el equipo la velocidad que imprimieron las dos bases) el cuadro vigués se fue arrimando en el marcador aunque el Araski, casi siempre gracias a Van der Adel porque Seda desapareció engullida por Musa, se sostuvo a duras penas. Llegó a situarse a seis puntos (44-50) el Celta tras un triple de Anne, pero una tormenta de faltas y una descalificante a la misma Senosiain pusieron la cosa imposible (46-59 en el final del tercer cuarto).

No desfalleció el equipo de Cantero. Pese a no tener a Senosiain en el último cuarto el equipo insistió de forma ejemplar. Siguieron en una zona que el Araski era incapaz de aprovechar porque el cansancio (escasa rotación) empezó a hacer mella y las viguesas empezaron a creérselo. Samson soltó su muñeca (ahí estará una de las claves de la temporada de este equipo), Musa se adueñó del rebote (acabó con diecisiete rechaces) y Haidara, que había estado demasiado acelerada todo el partido, asomó al fin. Incapaz de anotar el Araski empezó a temer por el partido. Las viguesa llegaron a ponerse 61-63 con poco más de dos minutos por delante después de una canasta de Haidara que reclamó protagonismo en esos minutos claves.

El Araski, empeñado en conceder más oportunidades al Celta, le dio un par de oportunidades para equilibrar el choque pero ahí sobró precipitación. Musa, que se estaba dejando la vida, también quiso coronar su esfuerzo con canastas ganadoras que no llegaron. Un par de tiros libres de Van der Adel (como no) acudieron al rescate de las vitorianas (61-65) con casi un minuto y medio por delante. Pero Musa y Aguilar fallaron sus lanzamientos y la puerta que parecía entreabierta se cerró de forma definitiva. Una derrota que duele mucho. Por el rival, por la mala imagen de los dos primeros cuartos y porque haciendo las cosas de manera digna en la segunda parte se vio que las vitorianas no eran mejores. Otra lección que aprender en este complicado camino.