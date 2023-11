La ría de Vigo coronó a los regatistas lusos en el Desafío Semana del Atlántico de Optimist, tras la conclusión del Meeting Internacional Cidade de Vigo. El Desafío suma los resultados obtenidos en el Trofeo Cidade de Viana y en el Cidade de Vigo. Aunque la Semana nació en 2000, este trofeo combinado se celebra desde 2014 por acuerdo del Náutico vigués y del Clube de Vela de Viana do Castelo. Y este año, Portugal ha firmado el doblete, lo que no ocurría desde la primera edición de 2014, gracias a Tomás Pacheco (CV Viana do Castelo) en la categoría A-B y Maria do Mar Costa en los Sub-11.

El Náutico no se fue de vacío. El vigués Paco Riveras, octavo de la general del Meeting, terminó podio en el Desafío con una gran remontada. Riveras partía decimocuarto por sus resultados en Portugal, pero en aguas viguesas estuvo siempre entre los mejores y, en la séptima y última regata del meeting, alcanzó la tercera plaza. Para la centenaria entidad que preside José Antonio Portela, este trofeo perpetuo, que custodia el Náutico, es “fundamental”, subraya el presidente, porque ha colocado al club vigués en una posición de referencia europea. No hay otra competición como esta, que fomente la vela ligera y al tiempo aglutine los esfuerzos de dos ciudades.