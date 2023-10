La Copa del Rey como bálsamo

El Celta inicia esta tarde (15:30 horas, Movistar) su participación en la Copa del Rey visitando Segovia para enfrentarse al modesto Turégano, perteneciente a una localidad de menos de mil habitantes que juega en la Primera Regional. Un duelo a priori muy desigual entre un equipo aficionado y otro profesional. Ilusión frente a la responsabilidad por resolver un compromiso que a los jugadores de Rafa Benítez puede venirles bien para recuperar el ánimo y las buenas sensaciones que han perdido a lo largo de LaLiga tras encadenar dos meses sin ganar. El técnico madrileño, más pendiente del próximo compromiso liguero frente al Sevilla, da descanso a Iago Aspas y hoy apostará por los menos habituales para confeccionar un once en el que no podrán coincidir más de tres jugadores con ficha del filial. Recupera a Carles Pérez y convoca a los canteranos Javi Rodríguez y Hugo Álvarez.

La Copa es el torneo favorito del Celta, que acarició este título en las tres finales que disputó en sus cien años de historia. Sin embargo, en los últimos tiempos no le ha prestado mucha atención, quizás porque se le acumulaban las preocupaciones en el campeonato regular. Así, desde que en 2017 alcanzó las semifinales ante el Alavés, el conjunto celeste no ha pasado de los octavos de final (en 2018 cayó ante el Barça) y en cuatro de las cinco últimas ediciones no superó los dieciseisavos de final (Espanyol, Atlético Baleares, Mirandés y Real Sociedad). El peor resultado en estos últimos años fue la derrota ante el Ibiza, entonces en la actual Primera RFEF, durante la segunda ronda del torneo del KO.

El Turégano, por su parte, vivirá una jornada histórica porque se estrena en la Copa del Rey y ante un rival de Primera División. De hecho, ha tenido que pedir prestado el campo de la Gimnástica Segoviana (La Albuera, para unos 3.000 aficionados) porque su estadio (El Burgo) carece de iluminación eléctrica apropiada y el aforo no alcanza el millar de localidades. Por ello, el club segoviano decidió jugar en la capital provincial, a 35 kilómetros, después de descartar la opción que le proponía el Celta de jugar en Balaídos.

El equipo que entrena Paco Maroto, un funcionario de la Diputación de Segovia, está formado por jugadores aficionados que compaginan el fútbol con profesiones como panaderos, ganaderos, opositores, administrativos o monitores deportivos, así como algún universitario. Aparte de eliminar al Santurtzi vasco en la ronda previa de la Copa (3-1), el conjunto tureganense viene de empatar en casa con el Villamuriel para situarse sexto en su grupo de la Primera Regional.

Casi todo el pueblo viajará a Segovia para arropar al Turégano ante un Celta que se presenta a la cita sin los lesionados Joseph Aidoo y Mihailo Ristic, así como sin el sancionado Agustín Marchesín (fue expulsado el curso pasado en la Copa ante el Espanyol). A esas tres ausencias se une un Iago Aspas al que Benítez da descanso. Además del resto de disponibles de la plantilla, el técnico del Celta ha citado al portero Coke Carrillo, al defensa Javi Rodríguez y al atacante Hugo Álvarez, del filial.

128% Árbitro: Melero López (comité andaluz) 15.30h. Movistar y Orange Estadio La Albuera COPA DEL REY. 1ª ronda TURÉGANO Toño Kevin Diego Alcubilla Carles Pérez Guille Martín Unai Núñez Entrenador Paco Maroto Entrenador Rafa Benítez Guille Gómez Iván Villar Douvikas David Cotrina Carlos García Banquillo Guaita y Coke Carrillo (p.s.), Mingueza, Javi Rodríguez, Renato Tapia, Starfelt, Manu Sánchez, Luca de la Torre, Dotor, Bamba, Hugo Álvarez, Larsen Banquillo Álvaro González (p.s.), Ignacio Gallego, Julián Martín, Diego Hernando, Juan Núñez, David Aguado, Sergio Alcubilla, David Arranz, Julio Gómez, Miguel Pérez, Chechu Beltrán Adri González Sotelo San Miguel Carlos Dguez. Swedberg Luis del Barrio Miguel Rodríguez Carlos Cotrina Cervi Javi García

Al once celeste volverá probablemente Iván Villar, después de perderse por sanción la cita ante el Girona. El cangués es posible que ya no recupere la titularidad en LaLiga, pues Benítez reclamaba un portero con experiencia y Vicente Guaita aparece ahora como el principal candidato para enfrentarse el sábado al Sevilla. Kevin Vázquez y Cervi podrían ocupar los laterales, con Unai Núñez o Tapia y Carlos Domínguez como centrales. En el doble pivote, Beltrán y Hugo Sotelo parten como favoritos, mientras que en las bandas podrían situarse Carles Pérez y Miguel Rodríguez para que en punta asomen Douvikas y Williot Swedberg.

Las cinco categorías que separan a ambos equipos debería verse reflejado en el campo y en el marcador para que así el Celta recupere las sensaciones perdidas y regrese a casa con la victoria que se le niega en LaLiga para utilizarla como bálsamo antes de recibir al Sevilla.