Ha perdido Pablo González Izard su primer tiento a un cetro continental de kickboxing. Pero no ha malgastado su tiempo ni se ha deteriorado su espíritu. “Independientemente de la pelea, esta preparación me ha cambiado. Quede campeón de Europa o no, estoy disfrutando de este camino”, había asegurado en los días previos. Lo confirma tras la derrota: “Ha sido el mejor día de mi vida”.

A las razones previas de su satisfacción, en este crecimiento guiado por el psicólogo Javier Rodriguez Airas, se añaden las emociones de la velada que él mismo organizó en el pabellón Manuel González Soto de Chapela, con seis combates amateurs y dos neopros antes del suyo propio. Izard enumera: “Pabellón con más de 600 personas, salgo con el himno del Celta, todo el mundo coreándolo, los chavales hacen unos peleones, la gente pide ya la cuarta velada...”. Porque era la tercera entrega de El Barrio, que es también el nombre de su club. En cuanto a la pelea con Bassó Pires, con el trono vacante del peso supermedio versión WAKO en juego, ningún reproche hacía sí mismo ni apelación a la decisión que los jueces tomaron después de los cinco asaltos preceptivos. El portugués fue superior en el cómputo general. “Fue durísimo”, resume. Bassó Pires le alcanzó la nariz en el primer capítulo, lo que constituyó un lastre para los restantes. “Fue un combate épico. Empecé mal, medio remonté, nos dimos unos palos... La gente estaba encantada”, celebraba ayer, magullado pero sereno. Yo, yo mismo y mi rival “Estoy supercontento por todo el proceso y genial anímicamente”, insiste. González Izard acudirá al otorrino hoy para examinar el alcance de su lesión. Era apenas su sexta pelea profesional después de una brillante trayectoria amateur. Ese camino que ha aprendido a valorar no ha concluido.