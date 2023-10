Sin pegada tocará sufrir. El Coruxo fue incluso superior al Rayo Cantabria en cuanto a posesión de balón y juego combinativo pero fueron los locales los que se llevaron los tres puntos porque aprovecharon las ocasiones que dispusieron.

La primera parte no pudo empezar peor para los de David de Dios, tras los primeros minuto de tanteo en los que los dos equipos querían asentarse en el césped del Nando Yosu, Jorge Delgado anotó el primer gol del partido a los diez minutos. Santamaría le ganó la espalda a la zaga viguesa y cedió el balón a Jorge Delgado que batió con solvencia a Alberto. El gol no dejó tocado al Coruxo, todo lo contrario, los verdiblancos reaccionaron bien y asumieron al instante el control del juego. Con la posesión del esférico claramente de los gallegos éstos llegaron al área contraria con asiduidad pero las jugadas que lograron culminar acabaron con disparos que no encontraron la portería de Álvaro Jiménez que no tenía que intervenir. El Rayo Cantabria jugaba a verlas venir y apenas llegaba con peligro sobre el área del Coruxo, solo vale la pena mencionar una falta peligrosa que botó Neco Celorio sin consecuencias pasado el cuarto de hora. Con el objetivo incrementar aún más su dominio y las llegadas al área rival, David de Dios adelantó la posición de Andriu al centro del campo para pasar de una línea de cinco en defensa a una de cuatro para incorporar un jugador más en el centro del campo. La estrategia dio resultado porque el Coruxo siguió dominando la parcela central y llegando con asiduidad a tres cuartos de campo. Andriu tuvo en remate de cabeza antes de la media hora que su marchó ligeramente desviado y cuando el primer tiempo agonizaba tuvo otro testarazo tras centro de Dani Pereiro que también se marchó ligeramente desviado. Por juego y llegadas el Coruxo mereció el empate en el primer tiempo pero la falta de puntería condenó a los vigueses a marcharse a vestuarios con una desventaja mínima en el marcador. Los de David de Dios transmitieron muy buenas sensaciones en cuanto a juego, control del balón y llegadas por las bandas pero la sensación de no tener pegada.

Tocaba encontrar dicha pegada en el segundo acto y casi la encuentra Mario García a los dos minutos de la reanudación con un disparo que se le marchaba ligeramente alto. Tras esta nueva ocasión de los verdiblancos el partido entró en un correcalles con llegadas a las dos áreas. Este tipo de partidos beneficia a los que tienen más contundencia en ataque y en Santander no fue una excepción. Una llegada del Rayo Cantabria en el minuto 59 acabó en una falta que botó Neco Celorio; ni Alberto ni la zaga viguesa supo despejar el balón que le cayó al central Gomeza que marcó a placer ya que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. Instantes antes David Añón había protestado un más que posible penalti. Como ya ocurrió con el primer tanto, el Coruxo volvió a tomar las riendas del partido y volvió a tener ocasiones de gol como un centro muy peligroso desde la banda derecha que David Añón no pudo rematar por muy poco. Los de David de Dios necesitaban un gol para meterse en el partido pero los minutos iban pasando y éste no llegaba por la buena labor defensiva del filial racinguista. Solo al final Vanderson Teles pudo abrir la lata pero el tanto llegó en el tiempo añadido y no hubo tiempo para que los vigueses, al menos hubieran podido rascar un empate. Una vez más el buen juego del Coruxo no se plasmó en goles. Para colmo de males, los verdiblancos protestaron mucho la actuación arbitral al entender que David Añón fue objeto de penalti hasta en dos ocasiones.

Ficha técnica

Rayo Cantabria 2

Álvaro Jiménez; Jorrín, Carrascal, Gomeza, Samu (Mateo, minuto 58) (Entrecanales, minuto 89); Diego Campo, Diego Fuentes (Obeng, minuto 58), Dani González, Neco Celorio (Izan, minuto 71); Santamaría (Jeremy, minuto 58) y Jorge Delgado.

Coruxo: Alberto; Naveira (David Martínez, minuto 67), Dani Pereiro, Borja (Guido, minuto 71), Andriu, Mario; Johan, Mateo (Dani Vidal, minuto 46), Pitu; David Añón (Insua, minuto 83) y Vanderson Teles.

Goles: 1-0, minuto 10: Jorge Delgado. 2-0, minuto 59: Gomeza. 2-1, minuto 93: Vanderson Teles.

Árbitro: Alonso Luiña, de Asturias. Tarjetas amarillas a Diego Campo, Neco Celorio, Dani González, Gomeza; David Añón, Naveira, Johan y a Andriu.

Incidencias: Encuentro disputado en las Instalaciones Municipales Nando Yosu ante unos 500 espectadores.