El Coruxo tiene que hacer bueno, esta mañana en Santander, el punto logrado la semana pasada ante el Avilés Industrial. Podría considerar poco botín, pero la realidad es que tras atravesar un mal momento, un punto tiene un valor muy importante.

Las estadísticas nos dicen que el Rayo Cantabria no es un equipo fiable en el Nando Yosu, ya que de los cuatro partidos disputados, solamente ha logrado una victoria, ante el Valladolid Promesas. Los otros tres partidos se saldaron con empates, lo que abre un abanico de posibilidades. A pesar de todo, el Rayo Cantabria es el segundo equipo más goleador de la temporada, con trece goles, y es uno de los que menos tantos ha encajado.

La semana de trabajo de los vigueses fue intensa. Al grupo se incorporó Alberto, que llevaba dos meses y medio de baja, y ya puede pelearle el puesto a Andrii, que hoy volverá a estar bajo palos.

Quien también tuvieron trabajo extra durante la semana fueron Álex Barrera y Dani Pereiro, que visitaron al rehabilitador para tratar sus molestias. A pesar de ello, esta mañana estarán a disposición de David de Dios, para medirse a los cantabros.

El técnico vigués no descubrió sus cartas para el encuentro ante el Rayo Cantabria, sobre todo tras las modificaciones de la semana pasada, en la que adelantó a Andriu de su posición habitual en el centro de la defensa, para colocarlo mucho más adelantado, convirtiéndose, en algún momento del encuentro, como un delantero más. Tras la última sesión de entrenamiento, De Dios indicaba que “lo que importan es la idea que hemos mantenido en estas dos últimas jornadas. Eso si que tenemos que mantenerlo, porque no hace sentir cómodos y nos ayuda a competir mejor. Sí que es cierto que hay que mantener la continuidad, pero no es menos cierto que también puede haber algún cambio propiciado por las características del rival”.

“Necesitamos esa victoria”, prosiguió el entrenador del Coruxo, ya que nos va a hacer soltar un poco más, competir mucho mejor, y seguro que nos va a dar mucha más tranquilidad y precesión. No cabe duda que son tres puntos importantes”.