El Cádiz y el Sevilla empataron (2-2) en el partido que cerró el sábado y en el que los gaditanos dejaron volar una ventaja de 2-0 conseguida en los primeros minutos gracias a los goles de Chris Ramos y Machís. Pero reaccionaron los de Diego Alonso que marcaron por medio de Ocampos antes del descanso y Rakitic igualó en el minuto sesenta para repartir los puntos.

Almería-Las Palmas 1-2

La UD Las Palmas sacó provecho este sábado de la crisis del Almería y se llevó los tres puntos del Power Horse Stadium (1-2) con un gol de Sory Kaba en el minuto 93.El equipo canario marcó primero, en el minuto 22 por medio de Munir, y el Almería logró igualar el choque en el 71 con una diana de Ramazani que hizo soñar a la afición almeriense, pero Las Palmas dio el golpe definitivo con el tanto de Kaba en el descuento.

Mallorca-Getafe 0-0

La batalla entre los dos equipos más intensos de LaLiga EA Sports finalizó en tablas. Mallorca y Getafe se anularon en Son Moix y siguen adoleciendo de argumentos para romper la racha de seis partidos seguidos sin ganar que encadenan ambos. El guión del partido fue el que se esperaba, no sorprendió a nadie: fútbol intenso, trabado, duro, no apto para los que buscan sutileza y finura en este deporte. Mallorca y Getafe se neutralizaron en la primera parte con un objetivo común que no admitía discusión. Ganar era una obligación para romper la racha común de cinco jornadas seguidas sin ganar.