Mandan en el Barça y en el Madrid. Al mismo tiempo, no solo retratan la situación deportiva –son líderes casi por necesidad más que por convicción– sino también, con extrema fidelidad, el momento económico de las dos instituciones. De miseria en el Barça, que no tiene ni campo ya derruido el viejo Camp Nou. De abundancia en el Madrid, que presume orgulloso del ultramoderno Bernabéu.

João Félix no es ni del Barça, que lo reclutó en el último suspiro del mercado procedente del Atlético, donde Simeone no lo quería ni ver. Está cedido. Jude Bellingham es patrimonio blanco tras haber invertido 103 millones en sacarlo de Alemania donde se consagró en el Dortmund. Pudo volver a Inglaterra, su casa, pero el centrocampista esquivó la oferta del City seducido como andaba por el sentimiento madridista que anidaba desde joven.

Joven sigue siendo Jude –tiene 20 años–, capaz como ha sido de romper con los viejos prejuicios de que un jugador inglés fuera de las Islas estaba tan perdido como un continental cuando conduce por la izquierda en Gran Bretaña. Lo suyo, lo de Jude –icono deportivo, comercial y emocional del nuevo Madrid pos-Benzema– se estudiará dentro de unos años. Ha puesto incluso a cantar el Bernabéu entregado y fusionado con el sonido del ‘Hey Jude’ de los Beatles cada vez que marca. “Llevo 11 goles y es un poco sorprendente para mí, la verdad”, confesó Bellingham, reconociendo que escuchar esa canción ‘beatleniana’ le pone “los pelos de punta porque cada vez que marco lo empiezo a escuchar, primero bajito y luego va subiendo y subiendo”. Como su fútbol, poderoso y omnipresente, al que no se le adivina fin.

Se comporta como si llevara toda una década en el Bernabéu. No siente el vértigo del precio (es el segundo fichaje más caro de la historia tras Hazard) ni el peso de la camiseta. Vuela Jude feliz por la pradera blanca, ansioso por librar su primer clásico contra el Barça con el recuerdo de uno que vio de CR7. “Siempre recordaré una celebración que hizo Cristiano pidiendo ‘calma, calma’. Fue una imagen icónica”, confesó Bellingham, dispuesto a pisar Montjuïc, la casa donde vive alquilado João Félix.

El portugués no tiene canción del barcelonismo. Ni imagen icónica de la qué presumir. Pero ha encajado bien en el modulo táctico que le ha diseñado Xavi, quien ha tenido que reformular sobre la marcha su Barça. En el último momento le aparecieron dos piezas claves para su esquema: ‘los Joãos’. El anárquico Cancelo es el dueño de la banda derecha de la defensa. El talentoso Félix gobierna el flanco izquierdo del ataque. No tiene tanto peso como Bellingham, aunque ha entrado bien en el universo culé. Está en Barcelona igual de feliz que el inglés en Madrid. “João se adapta muy bien a la posición que queremos. No lo veo como un nueve puro ni como un medio puro”, contó ayer Xavi.

Diríase que juega siempre dos partidos. Uno con el Barça y otro mirando hacia el Atlético. Es como si sintiera la necesidad, y no le falta razón alguna, de demostrar lo que es. Y lo que puede llegar a ser. João Félix tiene 23 años, pero parece que el tiempo se le escurre entre sus habilidosos pies. Debe demostrarse a sí mismo y demostrarle, de paso, a Simeone que él también se equivocó. En Montjuïc se cruzarán esta tarde los dos nuevos líderes. Debutantes ambos en citas de esta dimensión. Y líderes por necesidad de un clásico que nunca han jugado.