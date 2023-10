“No expectations” es el título de una vieja canción de los Rolling Stones. La única que no sirve para definir el clásico. Y no tan vieja (fue lanzada en 1968) como el enfrentamiento (el primero fue en 1902). Porque si algo tiene el duelo Barça-Madrid, precisamente, son expectativas. Muchas. A veces, demasiadas, y provocan frustración.

Y esa primera expectativa, por inusual e insólita, y por extradeportiva, es que aparezcan los Stones en Montjuïc y ricen el rizo de la campaña promocional que ha unido al legendario grupo, al Barça y a Spotify para que el primero venda más discos, el segundo gane seguidores y el último sea más descargado. La aparición de los Stones, que el club dijo desconocer –de informalidades, incumplimientos y caprichos están llenos los historiales de los rockeros–, tiene tanto de deseo como de incertidumbre. Según cómo les apetezca subirán a su avión para acudir a un partido de fútbol.

Es la extraordinaria visita de los Stones, también por inusual –se cree que Mick Jagger es seguidor del Arsenal y se sabe que Ron Wood tiene casa en Barcelona y se le ha visto en el Camp Nou–, un formidable elemento de distracción para aliviar un duelo que tampoco se dibujaba sobretensionado por la prontitud con que aparece en el calendario liguero, carente de toda relevancia para la futura disputa del título. No ha terminado octubre y sólo están separados por un punto.

El hostigamiento azuzando el caso Negreira desde Madrid no ha logrado el efecto deseado entre los culés, cuyo portavoz, el único, el de siempre, Xavi, se apartó del foco. “No seré yo quien genere la polémica”, dijo el técnico, que desdeñó la presencia de Jesús Gil Manzano, ligado a la expulsión y a los tres partidos de suspensión a Lewandowski la pasada Liga. “El ordenador ha detectado a un árbitro... Es a sorteo, ¿no?”, preguntó con más ironía que inocencia, como si desconociera el procedimiento de designación. “Creo en la honestidad del árbitro y cuanto menos se hable de él, mejor”, dijo. La dramatización ya llegará después, si procede. Tampoco el Madrid ha hecho ninguna comedia ni vídeos acusatorios, señal de conformidad con la elección.

Los Stones y Gil Manzano operan como factores colaterales de la táctica del calamar por la que el Barça saltó a entrenarse por primera vez con cinco de los seis lesionados en la víspera del clásico. La táctica del calamar viene a ser una maniobra de distracción del cefalópodo para crear confusión ante una amenaza externa. Aparecieron en el campo Koundé, De Jong, Pedri, Lewandowski y Raphinha, a quienes no se había visto hasta ahora. Dejaron solo a Sergi Roberto en la enfermería. “A mí también me ha sorprendido que salieran”, dijo Xavi con un ficticio desconcierto, retrasando a hoy la lista de convocados. La tinta no desorientará a Ancelotti, que tiene claro su once tras deshacer la duda entre Mendy o Camavinga en el lateral izquierdo.

Cantera útil contra cantera rentable

Las diferencias entre las canteras del Real Madrid y el FC Barcelona se pueden comparar a partir de variables temporales. Se puede hablar, por ejemplo, de los 33 segundos que le costó al último debutante azulgrana, Marc Guiu, estrenarse como goleador con el primer equipo, el domingo frente al Athletic. Y se puede hablar también de los 10 años que han pasado desde que un jugador de la plantilla blanca promocionó desde el Castilla sin hacer la mili en otro club: Nacho Fernández, hoy capitán. Pero esas diferencias, muy sustanciales, se pueden medir también a partir de variables económicas. En la última década, el Real Madrid ha ingresado por la venta de sus canteranos unos 380 millones, mientras que el Barça solo ha obtenido 150. Son 230 millones de euros de diferencia, el equivalente (aproximado) a lo que los blancos han invertido en fichar a Bellingham, Tchouaméni y Vinicius. El clásico del fútbol español sirve para contrastar dos modelos diferentes de gestionar la cantera. El Barça hace bandera de La Masia y cree en ella como granero de futbolistas para su primer equipo. El Madrid, en cambio, concibe La Fábrica de una manera mucho menos romántica, como una factoría de rendimiento, sea este deportivo o económico. La composición de las actuales plantillas sirve de ejemplo. En la del Real Madrid figuran cuatro futbolistas con la categoría de canteranos (tres o más años de experiencia en las categorías inferiores del club). De ellos, solo Nacho llegó directamente del filial, con el que jugó su último partido hace más de 10 años, en mayo de 2023. Los otros tres han tenido que salir fuera para ganarse el regreso al Bernabéu. A Carvajal (Leverkusen) y a Lucas Vázquez (Espanyol) les bastó un año para demostrar que tenían sitio. Fran García (Rayo) tuvo que esperar tres cursos. Y luego está el caso de Joselu, que salió del filial blanco en 2012 tras dos años en el club (no es en puridad un canterano, por tanto, sino del Celta en todo caso) y ha regresado esta temporada al Madrid 11 años después, ya veterano. Se trata de una tendencia consolidada en los últimos años en el Real Madrid. En los cuatro últimos cursos, Carvajal, Nacho y Lucas Vázquez han sido los únicos canteranos que han jugado más de mil minutos por temporada. El Barcelona lleva cinco temporadas en las que entre seis y siete canteranos acaban el curso con más de mil minutos disputados.