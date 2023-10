El clásico ya ha empezado. El clásico que se vivirá en Montjuïc el próximo sábado 28 entre Barça y Madrid arrancó este fin de semana en la sala de prensa. El empate blanco en Sevilla (1-1) unido al triunfo azulgrana sobre el Athletic (1-0), con el gol de Marc Guiu, ha comprimido la clasificación. Manda el Madrid, pero con solo un punto de ventaja. Y Xavi, atento a lo que se decidirá en el próximo duelo, avisa. "No me preocupa la actuación arbitral, lo que no tenemos es que condicionar a nadie", reclamó el técnico barcelonista advirtiendo sobre los problemas que se pueden vivir esta semana.

No lo citó de forma directa, pero esos vídeos de Real Madrid TV dirigidos hacia los árbitros se han convertido, según el entrenador azulgrana, en una peligrosa tradición. "No me gusta que se condicione al CTA, el Comité Técnico de Árbitros", aseguró Xavi, introduciendo este elemento de debate para intentar que el colegiado que sea designado para el sábado no reciba una lluvia de presiones. "Hay que dejarles trabajar" Resulta fundamental para el entrenador del Barça advertir del peligro antes de caer luego en la queja posterior ya sin efecto alguno sobre el posible desenlace del clásico. “Hay que dejarles trabajar”, recalcó Xavi hasta en un par de ocasiones, insistiendo en que él cree "en la honestidad de los árbitros". Lanzado el mensaje, y aliviado por el reparador gol de Marc Guiu que permite al Barça mantenerse cerca en la persecución sobre el Madrid, Xavi mirará esta semana más que nunca a la enfermería. Ante el Athletic ya recuperó a Balde (titular) y Lamine Yamal (suplente que jugó la media hora final). El técnico no descarta aún para el duelo con el Madrid a Lewandowski, Pedri, Frenkie de Jong ni Raphinha "Koundé no estará", confesó el técnico dando por perdido al central francés, que caía lesionado en Granada. "Sergi Roberto, tampoco", subrayó luego el técnico, indicando que el capitán, que sufría un percance muscular en el entrenamiento de la pasada semana, tendrá que ver el clásico desde la grada. "¿Los demás? Ya iremos viendo, depende de sus sensaciones", apuntó el técnico. ¿Quiénes son los demás? Pues Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri y Raphinha. O sea, cuatro jugadores que por si solos cambian el perfil del Barça. Y en un clásico más todavía. Pero Xavi no va a forzar a nadie, por muy importante que sea ganar al Madrid y superarle en la clasificación, con opciones de ser líder incluso si el Girona no gana el viernes al Celta en Montilivi.