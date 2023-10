El Centro de Deportes Barco fue capaz de ayer de sumar un punto importante al empatar ante el líder de Preferente, el Villalonga, en un duelo en el que los anfitriones fueron de menos a más.

En un partido de gran dificultad para los de Héctor Otero fueron los visitantes los que se adelantaron en la primera mitad demostrando superioridad y encontrándose cómodos en Calabagueiros. Fue Eloy Fariña el que estrelló el esférico al fondo de las mallas de Van der Laan cuando se pasaba la media hora de juego.

Para los barquenses no puntuar no era una opción así que se volcaron en el ataque, mientras que los celestes buscaban las jugadas a la contra para salir a por el segundo, sin embargo el electrónico no se movió más antes del descanso.

A la reanudación tardó en hacerlo, Otero buscó revulsivos en su banquillo, pero aún así la falta de acierto hacía mella al equipo anfitrión, hasta que cuando quedaban menos de diez minutos para la bocina recuperaron un balón que cedieron a Javi Pazos, que supo transformar en el tanto que se convertiría en empate.

Con la confianza recuperada un cabezazo de Óscar Martín pudo decantar la balanza para los de Calanagueiros, pero no fue así y tampoco, por suerte para los locales, cayó para el Villalonga que tuvo la última en el 90 con un disparo que se fue al palo.