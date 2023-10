El Celta Zorka Recalvi sigue sin conseguir la primera victoria de la temporada. Podría ser un motivo de enorme preocupación, pero todos los que han visto los cuatro partidos disputados hasta ahora también ven un crecimiento que en esta ocasión ha llevado al equipo a estar vivo en el último minuto de juego, 57-58 a 1:13 para el final.

Es evidente que cada vez está más cerca el primer triunfo, y no es menos cierto que en estas cuatro primeras jornadas se han enfrentado a tres de los cinco primeros clasificados.

Ayer ante el Estudiantes, tres jugadoras destacaron por encima del resto. Maimouna Haidara mantuvo al equipo durante muchos minutos. Su descaro a la hora en encarar el aro rival le permite convertirse en una de las jugadoras más destacadas del equipo, a sus diecinueve años. Regina Aguilar volvió ofrecer otra tarde de buen baloncesto. Dirigió con orden y control al equipo, con unos buenos porcentajes de tiro. Lo de Musa no es una novedad, y ayer volvió a ser la MVP del partido. Dobles figuras con dieciséis puntos y trece rebotes, más no se le puede pedir.

A pesar de la mejoría, y que cada vez los partidos son más ajustados, hay un dato a tener en cuenta y es la poca aportación que tiene el equipo desde el banquillo. Ayer, el cinco titular anotó el 97% de los puntos y eso es un problema muy serio. Cristina Cantero tuvo que estirar la presencia de varias jugadoras sobre la pista para mantenerse en el partido. Así, Musa jugó treinta y cinco minutos, los mismos que Samson; Haidara jugó treinta y uno; Regina Aguilar, veintiséis y Celeste Trahan Davis, veintiuno. Si con una situación como esta, el equipo crece semana a semana, con un poco más de aportación de las rotaciones desde el banquillo, el proceso podría recortarse mucho.

Ayer, el Celta Zorka Recalvi solamente estuvo por delante en el marcador con la canasta inicial de Haidara. Las viguesas estuvieron bien en defensa, y si no eres capaz de anotar, por lo menos que no te metan puntos para seguir con vida. Importante es también conseguir el respeto arbitral, ya que ayer los tres colegiados no tuvieron un criterio uniforme a la hora de señalar las faltas personales en una zona y otra. Y qué decir de las zonas, pitando tan solo una en todo el partido.

En los dos primeros cuartos, viguesas y madrileñas tuvieron muchos problemas para sobrepasar las defensas rivales. Prueba de ello fue el parcial de 23-29 al descanso.

Tras el paso por el vestuario, el conjunto madrileño vivió su momento de gloria a cuatro minutos para finalizar el cuarto, cuando con tres triples consecutivos lograban superar los diez puntos de ventaja. Parecía que todo estaba visto para sentencia y que poco había que hacer.

Pero el Celta Zorka Recalvi no se dio por vencido, y en los últimos diez minutos de juego, Regina y Celeste metieron al equipo en el partido, colocándose a un punto a un minuto y trece segundos para el final, 57-58. Las viguesas apretaron en defensa, pero las madrileñas no fallaron desde la línea de tiros libres, añadiendo una triple desde medio campo sobre el pitido final.