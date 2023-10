El Iberconsa Amfiv consiguió la segunda victoria de esta incipiente temporada, que supone la primera victoria en casa para el equipo capitaneado por Agustín Alejos. El Menarini Joventut llegaba a Vigo reforzado con respecto a la temporada pasada y con algunas incorporaciones conocidas por la afición viguesa como Lorenzo Envó, que tras varias temporadas en el Abeconsa Basketmi decidía dar el salto a Badalona para seguir compitiendo en División de Honor. El equipo dirigido por Fabian Castilla estaba decidido a dar la sorpresa intentando imponer su ritmo al encuentro. No se lo puso fácil a los de César Iglesias que tardaron 20 minutos en escaparse aunque al final, los intentos de los catalanes no fueron suficientes para darles la victoria.

Alejos llevaba varios partidos alejado de sus números habituales. Parecía no encontrarse con el acierto tirador. Salió a la cancha dispuesto a virar la dinámica de los dos primeros partidos de liga. Y no tardó más que unos segundos en comenzar a corregir la situación. La primera canasta del partido llegaba de manos de Alejos que inauguraba el marcador del equipo y el suyo particular. Un casillero que terminaría con unos números de infarto (32 puntos).

“Ha sido un partido muy trabajado, de mucha silla. Quisimos poner un ritmo alto y nos costó”, analiza César Iglesias. “Los cambios constantes que han realizado, las paradas por faltas y esas situaciones han convertido la encuentro en una pelea de un juego lento frente a un juego rápido y dinámico. Sabíamos que ellos en la defensa cinco para cinco iban a cerrarse y a dejarnos tirar. Muy contento con el trabajo del equipo. Son dos victorias y eso nos da cierta tranquilidad”. La próxima semana, el Iberconsa viaja a Murcia.