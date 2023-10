Quedan dos días para el retorno a la Liga. Quedan dos días aún para el Barça-Athletic en Montjuïc (domingo 22, 21.00 horas). Pero Xavi Hernández, el técnico azulgrana, ha querido comparecer hoy porque el foco de atención del sábado estará en la asamblea de compromisarios en la que el presidente Joan Laporta defenderá su gestión, además de argumentar ante los compromisarios, y por vía telemática, que el "madridismo sociológico" está tras el caso Negreira.

Es un término nuevo acuñado por el dirigente azulgrana, quien en ocasiones anteriores se había referido a ese poder que anida en el centro del país como "la caverna mediática española". Ahora, la idea madre desarrollada por Laporta radica en ese "madridismo sociológico", idea también compartida por Xavi.

"Dentro del vestuario no hemos hablado de esto. Solo hay que tirar de la hemeroteca, es una realidad, al presidente cien por cien. El Villarato, el doping… Con el presidente siempre, siempre”, ha dicho el técnico azulgrana. "¿Qué es el madridismo sociológico? Ya lo he dicho. En la etapa más maravilloso que ha vivido este club cuando yo era jugador decían que había doping, que nos dopábamos. Y luego un periódico de Madrid y del Madrid se inventó el Villarato", ha recordado Xavi.

Balde y Lamine Yamal, recuperados

Llega el técnico del Barça más pendiente de lo que ocurre en la enfermería, confiado en recuperar, al menos, a dos de los ochos jugadores que tiene lesionados. Confía el técnico en disponer de Balde y Lamine Yamal para el duelo de este domingo en Montjuïc ante el Athletic, que abre, además, una semana densa que concluirá el sábado 28 con la visita del Madrid a la montaña olímpica. Y entre medio, miércoles 25, llega el Shakhtar en un horario inusual (18. 45 h) el reencuentro con la Champions.

Está en una situación tan precaria Xavi que solo dispone de 13 jugadores del primer equipo para afrontar esos tres duelos en casa en apenas siete días. Tiene a Balde y Lamine Yamal, pero no cuenta con Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Lewandowski, Koundé y Sergi Roberto, el último en entrar en la enfermería.

“Hay que recuperar la ideología nuestra a pesar de las bajas, que no son ninguna excusa. Debemos sacar los tres puntos que son importantísimos. ¿Por qué ha pasado? Por el calendario y por mala suerte. Son de mala fortuna”, ha reconocido Xavi, quien no ha querido buscar coartada o justificación. “No, no es ninguna excusa”, ha explicado el técnico azulgrana.

“Lamine Yamal, Balde, Gündogan, Araujo y Ter Stegen estarán disponibles para el partido contra el Athletic”, ha indicado el entrenador del Barça.